218 مرشحا جديدا والقائمة الوطنية في اليوم السابع لتلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب

صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام لليوم السابع بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ۲۱۸ ) على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ٢٤٠٩ ) على النظام الفردي وشهد اليوم السابع تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح بنظام القوائم على قطاع شرق الدلتا والذي يشمل محافظات ( الشرقية دمياط بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ) ، وقطاع غرب الدلتا ويشمل محافظات ) الإسكندرية، البحيرة، مطروح ).

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.