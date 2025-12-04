ياسمين رئيس تستعيد الذكريات مع والدتها.. صور

شاركت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

والده ياسمين رئيس

وظهرت ياسمين في الصورة من أرشيف الذكريات رفقة المرحومة والدتها، معلقةّ" الله يرحمك ياماما".

اخر اعمال ياسمين رئيس

انضمت ياسمين رئيس لبطولة مسلسل "اسأل روحك"، المقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2026، في عمل يُتوقع أن يكون من أبرز المنافسين في السباق المقبل.

المسلسل من تأليف الكاتب محمد حناوي، وإخراج رضا عبد الرازق، ويأتي التعاون بينهم ليقدّم توليفة درامية قوية تعتمد على المشاعر الإنسانية والصراعات الاجتماعية بأسلوب مشوّق يليق بجمهور رمضان.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة خلال الأيام المقبلة عن باقي أبطال العمل، بالإضافة إلى بدء أولى مراحل التصوير بعد انتهاء التحضيرات النهائية.

وتأتي مشاركة ياسمين رئيس لتؤكد استمرارها في تقديم شخصيات مؤثرة ومختلفة، بعدما حققت نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة سواء في السينما أو الدراما.