قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: القاهرة شريك لا غنى عنه في استقرار المنطقة
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين وإطلاق حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات
مادورو يحذر الشعب الأمريكي: أنتم تكرهون الحروب لا تكرروا تجربة العراق وفيتنام
أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا
واشنطن تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان
فضل تحت المياه 10 دقائق..كواليس موجعة في وفاة الطفل يوسف
مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيلتقيان في ميامي برئيس الوفد التفاوضي الأوكراني
الطيار نجا بأعجوبة.. تحطم مقاتلة إف-16 لـ«طيور الرعد» في كاليفورنيا
القمر يلتقي الثريا فوق سماء مصر اليوم.. لأ تفوت فرصة مشاهدته
التوتر مستمر.. مادورو يكشف عن تفاصيل المحادثة الأخيرة مع ترامب
هل يُعقل اتهام طفل 12 عامًا بتعاطي منشطات؟.. والد يوسف يكشف مفاجأة
بقناع أبيض.. محمد صلاح يخطف الأنظار على مقاعد بدلاء ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان

توماس باراك
توماس باراك
فرناس حفظي

قالت وسائل إعلام عبرية، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان توماس باراك، حذّر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من "هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان"، خلال اجتماعهما مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت قناة "I 24 NEWS"، أن باراك أبلغ السوداني أن الهجوم الإسرائيلي الوشيك سيكون أوسع نطاقا مما سبق، مؤكدا أنه سيحدث خلال أيام أو أسابيع قليلة.

وطالب المبعوث الأمريكي، رئيس الوزراء العراقي بمنع الفصائل الموالية لإيران من الرد على الهجمات الإسرائيلية المرتقبة في لبنان، محذّرا من أن رد إسرائيل على العراق "سيهز الأردن وسوريا".

وتتزايد المخاوف لدى الإدارة الأمريكية، بشأن نقل أسلحة إيرانية إلى الفصائل العراقية الموالية لها، معربة عن قلقها إزاء الاضطرابات في العراق وسوريا والأردن وما قد ينتج عنها، موضحة أن "الهجوم الإسرائيلي المرتقب لن يكون جويا فقط".

وفي وقت سابق من اليوم، عقدت اللجنة الخماسية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "الميكانيزم" اجتماعها الرابع عشر في منطقة الناقورة جنوبي البلاد، لتقييم الجهود الرامية إلى ترتيب وقف دائم للأعمال العدائية.

وحضر من الجانب اللبناني السفير السابق سيمون كرم، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي المدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك، بصفتهما مشاركين مدنيين.

وقالت السفارة الأمريكية في لبنان في بيان اليوم الأربعاء، إن انضمام المسؤولين المدنيين يعكس التزام لجنة "الميكانيزم" بتسهيل المناقشات السياسية والعسكرية لتحقيق الأمن والسلام الدائم للجميع.

وأكد البيان، ترحيب جميع الأطراف بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة.

وتتولى لجنة الميكانيزم التي تضم أعضاء من فرنسا ولبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام "يونيفيل"، الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، غير أن إسرائيل تواصل انتهاكه باستمرار.

المبعوث الأمريكي الخاص سوريا لبنان توماس باراك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هجوم إسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

مدرسة دولية

اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

ترشيحاتنا

ميرنا نور الدين

جاكيت جلد بني.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تستعيد الذكريات مع والدتها.. صور

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

بالصور

الزعفران.. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات
الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات
الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون
نيكول سابا تثير الجدل بإطلالتها بجلد الثعبان الملون

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد