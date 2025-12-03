قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

لبنان يؤكد في اجتماع لجنة الميكانيزم ضرورة تنفيذ القرار 1701

صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في بيروت، بأن الجانب اللبناني أكد في اجتماع لجنة الميكانيزم المعنية بوقف إطلاق النار مع إسرائيل ضرورة تنفيذ القرار 1701.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد في رأس الناقورة، رئيس الوفد اللبناني الجديد، السفير السابق في الولايات المتحدة سيمون كرم، الذي يحضر للمرة الأولى بصفة مدنية، إلى جانب ضباط من الجيش اللبناني برئاسة قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولاس تابت.

وخصّص الوفد اللبناني مداخلاته لعرض الخروق الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وللتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بمندرجات القرار 1701 وما ينصّ عليه من قواعد وضمانات لخفض التوتر على الحدود الجنوبية.

كان لبنان قد أعلن اليوم "الأربعاء"، عن تعيين أحد الشخصيات المدنية لقيادة وفد بلاده إلى الهيئة المشرفة على وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

وحتى الآن، أصر لبنان، الذي لا يعترف بإسرائيل، على إبقاء ضابط عسكري في هذا المنصب.

وتجنب الممثلون العسكريون اللبنانيون أي اتصال مباشر مع الوفد الإسرائيلي.

ويأتي تعيين مدني بعد أن أعلن لبنان استعداده للمفاوضات مع إسرائيل.

في الوقت نفسه، كثّفت إسرائيل غاراتها على لبنان، ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها تستهدف في معظمها حزب الله، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في نوفمبر 2024.


 


 

الجانب اللبناني لجنة الميكانيزم لبنان

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
طواجن البروتين مع الخضار
