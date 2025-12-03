قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جامعة الدول العربية تجدد التزامها بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

الديب أبوعلي

جددت جامعة الدول العربية تأكيدها على التزامها الثابت بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم الدولي الذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المجتمعات العربية، ولِما تمثّله مشاركتهم من عنصر جوهري في مسار التنمية الشاملة. 

وثمّنت الجامعة الجهود التي تبذلها الدول والمؤسسات في تعزيز حقوقهم وتوسيع مشاركتهم في مختلف المجالات.

ويأتي شعار احتفال هذا العام: "تعزيز المجتمعات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي"، منسجمًا مع ما أكدته القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من ضرورة بناء مجتمعات أكثر عدلًا وشمولًا واستدامة، وإدماج منظور الإعاقة في السياسات العامة بوصفه شرطًا أساسيًا لتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الشاملة.

ويعكس هذا التوجه التزامًا عربيًا ودوليًا بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم جهود التنمية، وترسيخ مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

وتشير الجامعة إلى أنها تتابع باهتمام التقارير الواردة إليها من الدول الأعضاء بشأن الإنجازات المحققة في هذا المجال، إلى جانب ما يزال قائمًا من تحديات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، دعت الجامعة إلى مواصلة تنفيذ مبادرة الأمين العام "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032" على المستوى الوطني، نظرًا لما تتضمنه من محاور تنموية جوهرية وخطط تنفيذية عملية.

وبهذه المناسبة، دعت جامعة الدول العربية الدول الأعضاء إلى مضاعفة الجهود الوطنية، وتعزيز الشراكات العربية المشتركة، والاستثمار في التكنولوجيا المساعدة، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة—خاصة النساء والشباب—في عملية صنع القرار، ضمانًا لتحقيق رؤى التنمية الشاملة لكافة فئات المجتمع.

وأكدت الجامعة استمرارها في قيادة العمل العربي المشترك الداعم لحقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على مواجهة التحديات وتعظيم المكتسبات، وصولًا إلى مجتمعات عربية أكثر إنصافًا واندماجًا واستدامة.

كما أعربت عن أملها في استتباب الأمن والاستقرار في الدول التي تشهد صراعات مسلحة، بما يتيح مواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية، مع ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعيشهم في بيئة آمنة يسودها الوئام والعدالة الاجتماعية.

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

وزير الصحة

وزير الصحة يستقبل السفير السويسري لتعزيز التعاون الصحي

زاهى حواس

زاهي حواس أمام رؤساء برلمانات المتوسط: الأهرامات شهادة على عبقرية المصريين.. ولا أساس للمدينة المفقودة والكائنات الفضائية

القومي للمرأة يشارك في ورشة العمل الإقليمية حول "الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن"

القومي للمرأة يشارك بورشة العمل الإقليمية حول «الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن»

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

