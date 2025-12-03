هيثم شعبان: حسام حسن "مصنوع".. وعماد متعب أكثر موهبة

أكد هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، أنه اقترب من التعاقد مع احد أندية الدوري العراقي .



وقال شعبان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: اقتربت من التعاقد مع احد أندية الدوري العراقي والأمور في رتوشها الأخيرة.

واضاف: عماد متعب كان مهاجم موهوب ، وحسام حسن كان لاعبا مصنوع واجتهد على نفسه.

وتابع: محمد ابراهيم لاعب مصنوع ولكن محمد مجدي افشه موهوب افضل منه.

وأردف: أحمد حجازي مصنوع ووائل جمعه موهوب افضل منه، وربيع ياسين اكثر موهبة من علي معلول لاعب الاهلي السابق .

النني موهوب

وتابع: محمد النني موهوب وأفضل من عمرو السولية، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي اكثر موهبة من محمد بسام.

وتحدث هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش عن مشاركة منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب بقطر.

حلمي طولان اسم كبير

وقال شعبان : حلمي طولان اسم كبير وكلنا بنتعلم منه، لكن التجربه دي كانت المفروض يكون مدرب شاب ولاعبين شباب.. زي حمزه عبدالكريم أو المنتخب الاولمبي بجوار اللاعبين أصحاب الخبرات

واضاف: لازم ندعم كابتن حلمي طولان وكل الاختيارات دي طالما هو الاختيار، ومفيش منتخب دلوقتي بقى سهل الكل بقى منتخب بيجمع مجنسين أو لاعبين محترفين

وتابع: قطه وقع من المنتخبين وهو يستحق أنه يكون موجود لانه من أبرز اللاعبين في الدوري، كان لابد من الانضمام للمنتخب الأول أو الثاني

وأردف: مفيش لاعيب في مصر معندوش مشكلة في التأسيس، فيه لاعبيه كبيره مش عندها اساسيات كورة القدم، و زيزو في بداياته كان عنده مشكله لكن دلوقتي نضج