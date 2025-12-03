قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة
الأمين العام للمعلمين الفلسطينيين: الاحتلال يعوق إعادة بناء المنظومة التعليمية في غزة
رياضة

أحمد عيد عبد الملك: منتخب مصر فرّط في الفوز أمام الكويت بسبب الثقة الزائدة

احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
منار نور

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن المنتخب المصري الثاني أهدر فرصة تحقيق فوز مستحق على نظيره الكويتي، موضحًا أن الثقة الزائدة التي ظهرت على اللاعبين كانت سببًا مباشرًا في تراجع الأداء. 

وأضاف أن التغييرات التي أجراها المدير الفني لمنتخب الكويت نجحت في تغيير مسار المباراة وكشفت بعض الجوانب السلبية داخل صفوف المنتخب المصري.


وأوضح عبد الملك، خلال مداخلة ببرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، أن الحارس محمد بسام كان أحد أبرز عناصر اللقاء، بعدما قدّم أداءً قويًا وتصدى لفرص خطيرة، مما حافظ على حظوظ المنتخب في عدم الخسارة خلال لحظات حرجة من المباراة.


وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن المدرب حلمي طولان لا يسمح مطلقًا باعتراض أي لاعب على قرار التغيير، متوقعًا أن يشارك مروان حمدي أساسيًا في مواجهة الإمارات المقبلة نظرًا لاحتياج المنتخب لمهاجم قوي يوفر حلولًا هجومية واضحة.


وعن حظوظ المنتخب في البطولة، شدد عبد الملك على أنه يثق دائمًا في منتخب مصر خلال البطولات المجمعة، مؤكدًا أن شخصية المنتخب وروحه القتالية تظهران بشكل لافت في مثل هذه المنافسات.
وفي سياق آخر، اعتبر عيد عبد الملك أن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مهمة لتجهيز لاعبي الزمالك، ومنح الجهاز الفني مساحة لتجربة بعض العناصر قبل استئناف المباريات الرسمية.


واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك ستؤيد قرار مجلس الإدارة إذا تم الإعلان عن استمرار أحمد عبد الرؤوف في القيادة الفنية حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني قد يمنح الفريق دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

كندة علوش وعمرو يوسف

إطلالة رومانسية لـ كندة علوش برفقة زوجها عمرو يوسف

النجم عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: بعتذر لكل زملائي.. وأحضر لأغانٍ جديدة مع عمرو دياب ومحمد منير وسميرة سعيد

ريهام عبدالغفور

ريهام عبد الغفور تحيي الذكرى الثانية لوفاة والدها: فقدت أكثر شخص يحبني

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

