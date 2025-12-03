أحمد عيد عبد الملك: منتخب مصر فرّط في الفوز أمام الكويت بسبب الثقة الزائدة

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن المنتخب المصري الثاني أهدر فرصة تحقيق فوز مستحق على نظيره الكويتي، موضحًا أن الثقة الزائدة التي ظهرت على اللاعبين كانت سببًا مباشرًا في تراجع الأداء.

وأضاف أن التغييرات التي أجراها المدير الفني لمنتخب الكويت نجحت في تغيير مسار المباراة وكشفت بعض الجوانب السلبية داخل صفوف المنتخب المصري.



وأوضح عبد الملك، خلال مداخلة ببرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، أن الحارس محمد بسام كان أحد أبرز عناصر اللقاء، بعدما قدّم أداءً قويًا وتصدى لفرص خطيرة، مما حافظ على حظوظ المنتخب في عدم الخسارة خلال لحظات حرجة من المباراة.



وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن المدرب حلمي طولان لا يسمح مطلقًا باعتراض أي لاعب على قرار التغيير، متوقعًا أن يشارك مروان حمدي أساسيًا في مواجهة الإمارات المقبلة نظرًا لاحتياج المنتخب لمهاجم قوي يوفر حلولًا هجومية واضحة.



وعن حظوظ المنتخب في البطولة، شدد عبد الملك على أنه يثق دائمًا في منتخب مصر خلال البطولات المجمعة، مؤكدًا أن شخصية المنتخب وروحه القتالية تظهران بشكل لافت في مثل هذه المنافسات.

وفي سياق آخر، اعتبر عيد عبد الملك أن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مهمة لتجهيز لاعبي الزمالك، ومنح الجهاز الفني مساحة لتجربة بعض العناصر قبل استئناف المباريات الرسمية.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك ستؤيد قرار مجلس الإدارة إذا تم الإعلان عن استمرار أحمد عبد الرؤوف في القيادة الفنية حتى نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني قد يمنح الفريق دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة.