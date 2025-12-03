لتعزيز الشراكة المجتمعية.. رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد نادي "الروتاري"

استقبل الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتورة هبة عبد العظيم رئيس نادى الروتاري ببني سويف، وعضو مجلس النواب، والوفد المرافق لها والذي ضم ثروة حلمي ، أمال صفوت ، فيفي جرجس فوزية سنوسي، مصطفي ثروت ، مدحت إسماعيل أعضاء النادي ،وذلك بحضور الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب البشري، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ونقيب أطباء بني سويف .



وأوضح رئيس الجامعة، أن اللقاء يأتي في إطار العلاقة الوثيقة والشراكة البناءة التي تجمع بين جامعة بني سويف ونادي روتاري، والتي تعد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، حيث أثمر هذا التعاون عن العديد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى خدمة المواطن ، وتعزيز الوعي، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق إلى التعاون بين الجانبين لتنظيم سلسلة من الندوات حول "الصحة النفسية للأطباء"، بالتعاون مع نقابة أطباء بني سويف، إيمانا من الجامعة بأهمية دعم الكوادر الطبية نفسيًا ومعنويًا، خاصة في ظل التحديات التي يوجهونها في أداء رسالتهم السامية، ولضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين،

من جانبه، أعرب الوفد عن أهمية التعاون المثمر بين جميع المؤسسات في خدمة المجتمع والمساهمة الفاعلة في حل قضاياه، وهو ما يتلاقى تمامًا مع أهداف جامعة بني سويف ونادي روتاري.