السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
محافظات

«رعاية حديثي الولادة في العصر الرقمي» ندوة توعوية بكلية التمريض جامعة بني سويف

تمريض بني سويف
تمريض بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية التمريض ندوة توعوية بعنوان "رعاية حديثى الولادة فى العصر الرقمى"، لتعزيز وعي الأمهات باستخدام الذكاء الاصطناعي في رعاية حديثي الولادة. 

وذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن، عميد كلية التمريض، والدكتورة  شيرين متولى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى عرفات، رئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة، وبتنسيق كل من الدكتورة نهى عبد الفتاح، والدكتورة علا عادل، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم عرض نماذج وتوزيع مطويات توضح التطبيقات المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي للأمهات في قسم النساء والتوليد بمستشفى الجامعة. 

وأعد الطلاب عدة نماذج تهدف إلى تحسين رعاية حديثي الولادة، ومنها الحضانة الذكية (Smart Incubator)، التي تحتوي على مجموعة حساسات لمراقبة حرارة الطفل ونسبة الأكسجين والنبض والرطوبة بشكل مستمر، وفي حال حدوث أي تغيير خطر، تصدر الحضانة إنذارًا فوريًا يتجلى على التطبيق المرتبط بها.

وقال الدكتور طارق علي إن النموذج الثاني، جهاز فحص الصفرا (Jaundice Scanner)، هو جهاز غير تداخلي يقيس نسبة البيليروبين في جلد الطفل حديث الولادة بدون سحب دم، حيث يستخدم ضوء خاص يحلل كمية الاصفرار، مما يتيح قراءة سريعة لحالة الصفرا باستخدام جهاز مثل Draeger Jaundice Meter. 

كما تم تقديم برنامج تذكير التطعيمات (Vaccination Reminder)، الذي يسجل تاريخ ميلاد الطفل ويحدد مواعيد التطعيم وفقًا للتقويم الموجود في الهاتف، ما يضمن إرسال إشعارات قبل يوم من موعد التطعيم. 

وأضاف رئيس الجامعة أن النموذج الخامس يقدم جهاز وتطبيق مراقبة التنفس للأطفال حديثي الولادة، وهو عبارة عن جوارب أو أسورة تُوضع في قدم الطفل، تتصل بالجهاز عبر البلوتوث، ما يتيح عرض ضربات القلب ومعدل التنفس ونسبة الأكسجين في الدم، عبر تطبيق مثل Owlet.

وأكد الدكتور طارق علي أن هذه الفعالية تأتي في إطار التزام الجامعة بتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الصحي، خاصة فيما يتعلق برعاية الأم والطفل. 

وأشار إلى أهمية تقديم الدعم للأمهات من أجل تحسين مستوى الرعاية لأطفالهن حديثي الولادة، ما يسهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات الصائبة بشأن صحة أطفالهن.

كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كلية التمريض، مشيدًا بأداء الطلاب المشاركين في هذه الفعالية. 

ولفت إلى أن مثل هذه الأنشطة تعكس احترافية الطلاب وتفانيهم في تعلم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الرعاية الصحية، مؤكدًا دور التعليم والتدريب في تمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة بشكل فعال في المستقبل. 

وذكر أن هذه الفعالية ليست مجرد نشاط تعليمي، بل هي فرصة لتشجيع الابتكار وتعزيز القدرات العملية لدى الطلبة، وهو ما يحقق رؤية الجامعة في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات العصر.

من جانبها، وجهت الدكتورة حنان الزبلاوي الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الندوة، معبرة عن اعتزازها بجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تعزيز المعرفة والابتكار في مجال رعاية الأم والطفل. 

وأكدت أن هذه الفعالية تعمل على تحفيز الأمهات وتعريفهن بأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في رعاية حديثي الولادة، مشيرةً إلى أن التعليم المستمر وتبني التقنيات الحديثة هما السبيلان الرئيسيان لضمان صحة وسلامة الأطفال. 

كما أوضحت أنها تأمل في أن تكون هذه الندوة بداية لسلسلة من الأنشطة المستقبلية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي والتكنولوجي بين الأمهات، ما يعود بالنفع على المجتمع بكامله.

