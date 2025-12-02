قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
محافظات

محافظ بني سويف يناقش تفعيل مزيد من الإجراءات لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراض أملاك الدولة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً ،لمتابعة مستجدات وسير العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضور:"بلال حبش"نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ووكلاء وزارات الزراعة والإسكان  ومسؤولى  الأملاك والمساحة والشؤون القانونية والاستثمار والأمانة الفنية للجنة البت.

وناقش المحافظ الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها،بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف ، حيث تمت الإشارة إلى عدد الموافقات على طلبات التقنين ، وإجمالي العقود المحررة.

وجه المحافظ بتكثيف عمل اللجان داخل المنظومة على مدار أيام الأسبوع بمافيها أيام العطلات ، والعمل بشكل منتظم من خلال التركيز على إنهاء المعاينات وفق تقسيم جغرافي ميداني بالتوازي مع إنهاء الأعمال والمهام التي يتم إنجازها ورقيا ومكتبيا،مُكلفا  الأمانة الفنية بلجنة البت بوضع جدول زمني للانتهاء من جميع المعاينات والمتابعة من خلال عرض تقرير يومي بمعدلات ونسب التنفيذ والإنجاز ، بجانب التأكيد  على تدقيق المعاينة والتأكد من مدى مطابقتها للإحداثيات.

وأشار المحافظ إلى حرص الحكومة على استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين من واضعي اليد حفاظاً على حقوق الدولة ومراعاة صالح المواطنين ،مؤكدا أهمية تضافر كل الجهود ، والمبادرة بتقديم الحلول لأية معوقات تواجه منظومة العمل في ملف التقنين ،وذلك من خلال المتابعة المستمرة،والإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير المحددة.

بني سويف محافظ بني سويف الفشن

سوق السيارات المصري
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
نوة قاسم
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
