غدًا.. أكبر ملتقى توظيفي في بني سويف بمشاركة كبرى الشركات والمصانع

تنظم محافظة بني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 10 صباحًا بمقر نادي الإدارة المحلية على كورنيش النيل، أكبر ملتقى توظيفي تشهده المحافظة، بمشاركة واسعة من الشركات والمصانع في مختلف القطاعات، ليكون فرصة حقيقية للشباب والخريجين للالتحاق بسوق العمل واكتساب خبرات عملية متنوعة.



ويأتي الملتقى في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ودعم حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس حرص المحافظة على دعم كافة شرائح المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا.

وأوضحت سلمى فتحي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، أن الملتقى يشمل 18 منشأة صناعية من المناطق المختلفة لتلبية الاحتياجات الفعلية من العمالة المؤهلة، في وظائف تشمل عمال إنتاج، مهندسين، فنيين، إداريين، مشرفين، وأمناء مخازن، إضافة إلى فرص تدريبية في تخصصات المبرمجين، التسويق والمبيعات.

كما يتضمن الملتقى مبادرة تدريبية متميزة تستهدف خريجي وطلاب السنوات النهائية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والأعمال والتسويق، لتزويدهم بالمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل.

وتستقبل إدارة الاستثمار استفسارات الراغبين عبر الرقم 01096957531، مشيرة إلى متابعة المحافظ الشخصية لكافة التجهيزات والترتيبات لضمان خروج الملتقى بالشكل اللائق وتحقيق أكبر استفادة للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، في حدث يضع بني سويف في مقدمة المحافظات الداعمة للتشغيل وتمكين الموارد البشرية.