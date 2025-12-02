قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
التفاصيل الكاملة لمفاوضات برشلونة مع موهبة الأهلي .. خاص
محافظات

«الابتزاز الإلكتروني وطرق مكافحته» ندوة توعوية بجامعة بني سويف

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
أحمد بدوي

نظمت وحدة مناهضة العنف بالجامعة ندوة توعوية بعنوان "الابتزاز الإلكتروني وطرق مكافحته"، بالتعاون مع كلية التجارة، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف.

يأتي ذلك في إطار فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عيد أحمد، عميد كلية التجارة، والدكتورة سها صلاح، وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة عاطف، مدير وحدة مناهضة العنف بالجامعة، بحضور الدكتورة جمانة رمضان، مدرس القانون بكلية الحقوق ونائب مدير وحدة مناهضة العنف.



وأوضح الدكتور طارق علي أن الندوة شهدت تمثيل وفد من اللجنة الدائمة لمناهضة العنف بالمحافظة، شمل مكتب شئون المرأة بديوان عام المحافظة ومنطقة الوعظ، بما يعكس التعاون المشترك بين الجامعة والجهات المجتمعية في دعم قضايا التوعية ومناهضة العنف بجميع صوره، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الثقافة الرقمية، ونشر الوعي بأساليب مواجهة الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية التي تمثل صيغة من صيغ العنف الموجه ضد المرأة، بالإضافة إلى الشق القانونى الخاص بقوانين الابتزاز الإلكترونى.

كما تضمنت فعاليات اليوم فقرة مسرحية قدمها فريق مسرح تفاعلي من جمعية الحياة الأفضل للتنمية والتدريب، حول قضية زواج القاصرات، بهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسة وآثارها السلبية على الفتيات والمجتمع.

