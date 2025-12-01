قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجال تعزيز التُبرع بالدم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة وجمعية شريان العطاء في مجال تعزيز التبرع بالدم لتوفير الدم بمُشتقاته.

وقد وقع على البروتوكول: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ،الدكتور أحمد ريحان أمين صندوق الجمعية، وذلك في حضور، الدكتورة سحر علي مديرة المركز الإقليمي لنقل الدم ببني سويف، الدكتور تامر أحمد المدير التنفيذي للجمعية أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظو

وأثنى المحافظ على محاور البروتوكول الذي يستهدف نشر الوعي بأهمية وضرورة التبرع المنتظم بالدم وتحفيز وتسجيل ورعاية المتبرعين المنتظمين ،وذلك من خلال ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم باعتباره قيمة إنسانية تعكس روح التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، وتمثل مصدرا هاما لدعم المنظومة الصحية لتعزيز الأرصدة من الدم ومشتقاته،مما يسهم بشكل كبير في إنقاذ الجرحي والمصابين والحالات الحرجة

وأوضح المحافظ أهداف البروتوكول الذي يأتي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال دعم جهود الدولة في تقديم الخدمات الصحية ، وتوفير مشتقات الدم بكافة أنواعها للمرضى في المحافظة وبشكل خاص المرضى المعتمدون على نقل الدم بشكل مستمر مثل مرضى أنيميا البحر المتوسط والأورام وغيرهم، بدون تحمل المرضى أي أعباء إضافية، وذلك من خلال إنشاء قاعدة من المتبرعين المتطوعين المنتظمين من أبناء المحافظة، بما يضمن توافر الدم ومشتقاته للكافة عند الحاجة والاستغناء تدريجيا عن أنواع التبرع غير الآمن، بجانب تنفيذ برنامج رعاية المتبرعين المتطوعين، وضمان رعايتهم واستبقاءهم من أجل ضمان استدامة الخدمة.

وبحسب الاتفاقية تتولى المديرية توفير التسهيلات النوعية من أماكن للتدريب،قاعات اجتماعات، للمدربين ،وإدراج المبادرة ضمن الخطط الصحية والتنموية للمحافظة وربطها بمبادرة "بداية للتنمية البشرية"والاستراتيجيات الوطنية، والتنسيق مع المديريات المعنية لتقديم كافة التسهيلات التي تتيح نجاح المبادرة ،فضلا عن تيسير التعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى لتوسيع نطاق أندية المتبرعين والأنشطة،وتقديم التسهيلات اللوجستية والإدارية اللازمة لتنفيذ الحملات داخل المحافظة، علاوة على دعم نشر الرسائل التوعوية عبر القنوات الرسمية والإعلام المحلي، ودعم برنامج رعاية المتبرعين المنتظمين داخل المحافظة.

فيما تقوم الجمعية بعمل دراسة أولية عن الاحتياج الخاص بوحدات الدم بالمحافظة، ومسح للمرضى المعتمدون بشكل مستمر على نقل الدم،وعمل خطة تنفيذية للاتفاقية انطلاقا من الاحتياج ووصولا إلى سد الفجوة بنسبة ١٠٠٪ من خلال المتبرعين المتطوعين، التنسيق مع المديرية لتنظيم حملات توعية تستهدف فئات الشباب بالمحافظة من طلبة الجامعة ورواد الأندية الاجتماعية ومراكز الشباب وموظفي الهيئات والشركات الكبرى والبنوك وغيرهم، بجانب تنظيم أحداث اجتماعية كبرى بالتنسيق والتعاون مع قيادات المحافظة (ماراثون-حفلات ترفيهية -….) تهدف لحشد المتبرعين وتقديم الخدمات لصالح المرضى، وتنظيم حملات تبرع لصالح بنوك الدم الحكومية والجامعية بالمحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

