الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
محافظات

رئيس جامعة بني سويف: استقبال 800 حالة بعيادات العلاج الطبيعي

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن إجمالي عدد المترددين على عيادات العلاج الطبيعي بالجامعة خلال شهري اكتوبر نوفمبر، وصل إلى 800 حالة، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس الثقة الكبيرة في الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي، في إطار دورها الرائد في توفير رعاية طبية متميزة للمواطنين داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح الدكتور طارق، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الخدمات الصحية، إذ تعمل بشكل مستمر على تطوير منشآتها الطبية ورفع كفاءة العيادات والمراكز العلاجية التابعة لها. وأشار إلى أن الجامعة تسعى لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن، من خلال دعم الكوادر الطبية، وتوفير أحدث الأجهزة، وتطوير الأقسام المختلفة داخل العيادات لضمان تقديم خدمة طبية أكثر شمولًا وجودة، مشيراً إلى أن هذا النشاط يعكس التطوير المتواصل داخل عيادات الكلية، وحرص الجامعة على دعم المنظومة الطبية بخدمات علاجية وتعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب والمرضى على حد سواء.

وفي السياق ذاته، أضافت الدكتورة شرين حسن عميد كلية العلاج الطبيعي، أن العيادات شهدت خلال الفترة نفسها نشاطًا ملحوظًا، حيث وصل عدد الجلسات إلى 727 جلسة خلال الشهرين الماضيين.

بني سويف جامعة بني سويف علاج طبيعي

