رئيس جامعة بني سويف: استقبال 800 حالة بعيادات العلاج الطبيعي

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن إجمالي عدد المترددين على عيادات العلاج الطبيعي بالجامعة خلال شهري اكتوبر نوفمبر، وصل إلى 800 حالة، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس الثقة الكبيرة في الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي، في إطار دورها الرائد في توفير رعاية طبية متميزة للمواطنين داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح الدكتور طارق، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الخدمات الصحية، إذ تعمل بشكل مستمر على تطوير منشآتها الطبية ورفع كفاءة العيادات والمراكز العلاجية التابعة لها. وأشار إلى أن الجامعة تسعى لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن، من خلال دعم الكوادر الطبية، وتوفير أحدث الأجهزة، وتطوير الأقسام المختلفة داخل العيادات لضمان تقديم خدمة طبية أكثر شمولًا وجودة، مشيراً إلى أن هذا النشاط يعكس التطوير المتواصل داخل عيادات الكلية، وحرص الجامعة على دعم المنظومة الطبية بخدمات علاجية وتعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب والمرضى على حد سواء.

وفي السياق ذاته، أضافت الدكتورة شرين حسن عميد كلية العلاج الطبيعي، أن العيادات شهدت خلال الفترة نفسها نشاطًا ملحوظًا، حيث وصل عدد الجلسات إلى 727 جلسة خلال الشهرين الماضيين.