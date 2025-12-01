صناعة الشيوخ: ردع 300 وسينا 806.. نقلة نوعية في مسار منظومة الدفاع المصرية

قال النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، إن راجمة الصواريخ ردع 300 و سينا 806 ، تمثلان نقلة نوعية حقيقية في مسار الصناعة الدفاعية المصرية.

وأوضح متولي، في تصريحات له، أن هذه المنتجات ليست مجرد إنجازات تقنية تقدمها وزارة الإنتاج الحربي بل هي تجسيد لرؤية دولة تؤمن بقدرتها، وتعمل بصمت وإصرار لتعزيز جاهزيتها واستقلال قرارها.

وأكد متولي، أن ظهور منظومات مثل ردع 300 وسينا 806 دليل واضح على أن مصر تمتلك اليوم قاعدة صناعية راسخة قادرة على مواكبة التطور العالمي، وتقديم حلول دفاعية ذات كفاءة عالية تُرفع بها راية الوطن.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن هذه الطفرة الصناعية في مجال الصناعات الدفاعية تدعم قدرة الدولة على حماية أمنها القومي في ظل ما يشهده العالم من تحديات.

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تثبت يومًا بعد يوم أنها ذراع قوّي للدولة، وشريك أساسي في بناء اقتصاد وطني قوي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا والتطوير المستمر.