كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق صاروخ "نوري" والاتصال بوحدته الرئيسية

أكدت كوريا الجنوبية اليوم /الخميس/ إطلاق صاروخها الفضائي "نوري" المصنع محليًا بنجاح من مركز "نارو" الفضائي، حيث أجريت الوحدة الرئيسية للأقمار الصناعية الـ 13 المحملة عليه؛ اتصالا مع محطة "الملك سيجونج" في القارة القطبية الجنوبية.



ووفق وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، فقد تم وضع الصاروخ الذي يحمل 13 قمرا صناعيا، بينها القمر الرئيسي CAS500-3، في مدار على ارتفاع 600 كيلومتر، وتم التأكد من حالته بعد اتصاله بمحطة الملك سيجونج في القارة القطبية الجنوبية.



وأكدت وكالة الفضاء الكورية والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء أن مراحل الصاروخ انفصلت وفق الخطة خلال رحلة استغرقت 18 دقيقة، مع استمرار متابعة القمر الرئيسي عبر محطات أرضية في كوريا والنرويج.​



وقال وزير العلوم "بيه كيونج هون" - خلال مؤتمر صحفي في المركز - "كان الإطلاق الرابع لصاروخ (نوري) ناجحًا"، مشيرًا إلى أن جميع الأقمار الصناعية قد وُضعت في مدارها.



وأضاف: "كانت هذه نقطة تحول مهمة تحول فيها تركيز النظام البيئي الفضائي إلى القطاع الخاص بدلًا من النهج الحكومي السابق"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبذل جهودا حثيثة لتصبح واحدة من أكبر خمس قوى فضائية.



وسيكلف القمر الصناعي الرئيسي بإجراء أبحاث علوم الفضاء، بما في ذلك قياس المجالات المغناطيسية الفضائية والبلازما، بالإضافة إلى رصد الشفق القطبي.



وأطلقت كوريا الجنوبية صاروخ "نوري"؛ لأول مرة في أكتوبر 2021، والذي فشل في دخول المدار أثناء حمله قمرا صناعيا وهميا يزن 1.5 طن، وفي يونيو 2022، قامت كوريا الجنوبية بمحاولة ثانية نجحت خلالها في وضع قمر اصطناعي للتحقق من الأداء وقمر اصطناعي وهمي يزن 1.3 طن في المدار، فيما أجري الإطلاق الثالث خلال مايو 2023، حيث نجحت كوريا الجنوبية في وضع قمر اصطناعي صغير من الجيل التالي وسبعة أقمار اصطناعية مكعبة في المدار.



ومثل الإطلاق الأخير؛ المرة الأولى التي تشرف فيها شركة "هانهوا إيروسبيس" على عملية التجميع بأكملها، كجزء من خطة الحكومة طويلة الأجل لتسليم تقنيات الفضاء للقطاع الخاص.



وفي الوقت نفسه، تخطط كوريا الجنوبية لتنفيذ الإطلاق الخامس خلال عام 2026، يليه إطلاق آخر في عام 2027.