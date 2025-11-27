المنسقة الأممية جينين هينيس: الحوار والتفاوض الطريق لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان

أكدت جينين هينيس-بلاسخارت، المنسقة الأممية في لبنان أن الحوار والتفاوض سيساعدان في إرساء تفاهم متبادل ويمهدان الطريق للأمن والاستقرار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وقال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر لن تألو جهدًا في دعم لبنان بكل الوسائل الممكنة، ودعم الجيش اللبناني، ودفع الحلول السياسية والسلمية، لأن لا حلول عسكرية.

وأضاف عبد العاطي في لقاء خاص مع أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى لبنان، أن لبنان تعرض لمآسي كثيرة ولمخاطر واعتداءات متعددة، مؤكدًا: "إن شاء الله دائمًا يبقى لبنان مستقرًا ومزدهرًا، وأي جهد مطلوب منا سيتم بذله بلا تردد وبتوجيه مباشر من فخامة الرئيس، حتى نجنب لبنان مخاطر أي تصعيد محتمل".

وتابع الوزير: "نبذل كل الجهد ونجري كل الاتصالات مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، ونوظف كل شبكة الاتصالات المتاحة لدينا ولدى الدولة المصرية للعمل على خفض التصعيد وتجنيب لبنان أي مخاطر محتملة".