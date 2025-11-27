شرم الشيخ تتألق عالميًا.. احتفالية «زامنا» تدخل أجندة الفعاليات الدولية خلال الشتاء

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، ستيفانو لا بورتا المدير التنفيذي لشركة Zamna العالمية، وعمرو إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مكسيما المنظمة لاحتفالية "زامنا"، وذلك تقديرًا للنجاح اللافت الذي حققته الفعالية واستقطابها للزوار من مختلف دول العالم.

وخلال اللقاء، قام المحافظ بتكريم المدير التنفيذي للشركة، مشيدًا بالأثر الكبير للاحتفالية في تنشيط الحركة السياحية بالمدينة، وتعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة ترفيهية عالمية تجمع بين الفنون والموسيقى والإبهار.

وأكد المحافظ اعتماد تنظيم احتفالية "زامنا" سنويًا مع بداية الموسم الشتوي، لتكون جزءًا ثابتًا على أجندة الفعاليات الدولية، ودافعًا إضافيًا لجذب السياحة وإبراز الصورة المشرقة لمدينة شرم الشيخ على خريطة المقاصد العالمية.