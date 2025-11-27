للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

فطاير بالجبنة البيضاء.. تبحث النساء دوماً عن وصفات سهلة وسريعة للفطار وكذلك تصلح للأطفال في لانش بوكس المدرسة، ويمكنك تجربة عمل فطائر الجبنة السريعة صباحا قبل خلال دقائق إذ انها سهلة التحضير و ستنال إعجاب أطفالك.

طريقة عمل فطائر الجبنة السريعة

مكونات فطائر الجبنة السريعة

-بيضة متوسطة الحجم.

-كوب دقيق لكافة احتياجات الوصفة.

-كوب حليب كامل الدسم.

-160 جبنة موزاريلا مبشورة.

-١٦٠ جرام جبنة فيتا.

-2 ملعقة كبيرة زبدة للقلي.



طريقة عمل فطائر الجبنة

-أحضر وعاء متوسط الحجم وقم بخفق البيض بالمضرب جيدًا.

-أضف الحليب واستمر بالخفق.

-أضف الدقيق على دفعات واستمر في عمليّة الخفق،

-أضف الجبن المبشور وامزجه جيدًا.

-أضف الجبن الفيتا أيضًا واخلط كافة المكونات معًا.

-يمكن اضافة اي نوع خضروات مثل الفلفل و البقدونس

-سخن مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة الحرارة وأضف الزبدة.

-ضع الخليط في منتصف المقلاة وغطّها بغطاء مناسب واتركها مدّة 3 إلى 4 دقائق.

قدم الفطائر ساخنة على الفور.

مقادير العجينة

3 أكواب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب زيت زيتون أو نباتي

1 كوب ماء دافئ (قد تحتاج إلى كمية مختلفة حسب نوع الدقيق)

مقادير الحشوة

جبنة بيضاء (أو أي نوع تفضله مثل الموزاريلا أو الفيتا)

بقدونس مفروم

يمكن إضافة مكونات أخرى مثل الطماطم والفلفل المفروم

طريقة عمل فطائر الجبنة

خطوات عمل فطائر الجبنة

تحضير العجينة: اخلط جميع المكونات الجافة في وعاء كبير، ثم أضف المكونات السائلة تدريجياً واعجن حتى تتكون عجينة متماسكة. غطِّ العجينة واتركها تتخمر لمدة 30 دقيقة على الأقل. تحضير الحشوة: في وعاء آخر، اخلط أنواع الجبن المفضلة لديك مع البقدونس المفروم وأي إضافات أخرى.

