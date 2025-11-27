قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
رشا عوني

فطاير بالجبنة البيضاء.. تبحث النساء دوماً عن وصفات سهلة وسريعة للفطار وكذلك تصلح للأطفال في لانش بوكس المدرسة، ويمكنك تجربة عمل فطائر الجبنة السريعة صباحا قبل خلال دقائق إذ انها سهلة التحضير و ستنال إعجاب أطفالك.

طريقة عمل فطائر بالجبنة 

طريقة عمل فطائر الجبنة السريعة 

مكونات فطائر الجبنة السريعة

-بيضة متوسطة الحجم.
-كوب دقيق لكافة احتياجات الوصفة.
-كوب حليب كامل الدسم.
-160  جبنة موزاريلا مبشورة.
-١٦٠ جرام جبنة فيتا.
-2 ملعقة كبيرة زبدة للقلي.
 

طريقة عمل فطائر الجبنة 

-أحضر وعاء متوسط الحجم وقم بخفق البيض بالمضرب جيدًا.
-أضف الحليب واستمر بالخفق.
-أضف الدقيق على دفعات واستمر في عمليّة الخفق،
-أضف الجبن المبشور وامزجه جيدًا.
-أضف الجبن الفيتا أيضًا واخلط كافة المكونات معًا.

-يمكن اضافة اي نوع خضروات مثل الفلفل و البقدونس 
-سخن مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة الحرارة وأضف الزبدة.
-ضع الخليط في منتصف المقلاة وغطّها بغطاء مناسب واتركها مدّة 3 إلى 4 دقائق.
قدم الفطائر ساخنة على الفور.

طريقة عمل فطائر بالجبنة 

طريقة عمل فطائر الجبنة 

مقادير العجينة

  • 3 أكواب دقيق
  • 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
  • 1 ملعقة صغيرة سكر
  • 1 ملعقة صغيرة ملح
  • 1/4 كوب زيت زيتون أو نباتي
  • 1 كوب ماء دافئ (قد تحتاج إلى كمية مختلفة حسب نوع الدقيق) 

مقادير الحشوة

  • جبنة بيضاء (أو أي نوع تفضله مثل الموزاريلا أو الفيتا)
  • بقدونس مفروم
  • يمكن إضافة مكونات أخرى مثل الطماطم والفلفل المفروم 
طريقة عمل فطائر الجبنة

خطوات عمل فطائر الجبنة

  1. تحضير العجينة: اخلط جميع المكونات الجافة في وعاء كبير، ثم أضف المكونات السائلة تدريجياً واعجن حتى تتكون عجينة متماسكة. 
  2. غطِّ العجينة واتركها تتخمر لمدة 30 دقيقة على الأقل.
  3. تحضير الحشوة: في وعاء آخر، اخلط أنواع الجبن المفضلة لديك مع البقدونس المفروم وأي إضافات أخرى.
فطائر بالجبنة 
  1. تشكيل الفطائر: قطع العجينة إلى كرات متساوية، وافرد كل كرة. ضع كمية من الحشوة وشكّل الفطيرة بالطريقة التي تفضلها، سواء بشكل قارب، مثلث أو دائرة.
  2. خبز الفطائر: رصي الفطاير في صينية فرن مع دهنها ببيضة مخفوقة او حليب ، و رشي عليها حبة البركة والسمسم للتزيين وادخليها اون مسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٥٠ لمدة ربع ساعة حتى تنضج.
طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة طريقة عمل فطائر الجبنة طريقة عمل فطائر الجبنة نادية السيد طريقة عمل فطائر سريعة أكلات صحية للفطار

