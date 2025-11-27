قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة أسوان: تطعيم 477 ألفا و712 طفلا ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة بنسبة 84%

تطعيم ضد مرض الحصبة
تطعيم ضد مرض الحصبة
أ ش أ

 قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إنه تم تطعيم 477 ألفا 712 طفلا، من بينهم أكثر من 3858 وافدا غير مصري، ضمن الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بنسبة 84٪


وأوضح أبو المجد، خلال بيان صحفي صادر عن مديرية الشئون الصحية بأسوان، صباح اليوم /الخميس/ - أن الحملة انطلقت يوم الأحد من الأسبوع الماضي، وتستمر حتى 4 ديسمبر القادم، وتستهدف نحو 566 ألفا 809 أطفال من المرحلة السنية من 9 شهور وحتى 12 سنة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان 


وأكد مدير الطب الوقائي بأسوان، أن الحملة يشارك فيها 504 فرق ثابتة ومتحركة تضم 416 طبيبا إلى جانب اطقم التمريض والإداريين والمعاونين من الفرق الصحية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية مصر خاليه من الحصبة والحصبة الالمانى


وأضاف أن الحملة تعمل من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس الابتدائية والعامة والأزهرية والحضانات ورياض الأطفال الحكومية والأهلية، إلى جانب الفرق المتحركة بالطرق السريعة والأسواق، وكافة شوارع وأرجاء المدن والقرى للتطعيم في المنازل بالمجان


وأشار أبو المجد، إلى أن الحصبة هى مرض معدي خطير له العديد من المضاعفات مثل الالتهاب الرئوي والإسهال وإلتهاب المخ وقد يؤدي إلى الوفاة، لافتاً إلى أن الحصبة الألمانية هى أيضاً مرض معدي وخطير في حالة إصابة السيدة الحامل بالعدوى في خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل، فإن ذلك قد يؤدي إلى الإجهاض أو إصابة الجنين بعيوب ينتج عنها ولادة طفل يعاني من التشوهات مثل: "تشوهات (عيوب) عينيه (البصر)، تشوهات سمعية، عيوب بالقلب والشرايين، قد تسبب إلتهاب السحايا والدماغ وتضخم الكبد والطحال، وتأخر النمو والتخلف العقلي.
 

الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة الحصبة الألمانية مديرية الشئون الصحية بأسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب: دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بفعاليات قادرون باختلاف

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك

عماد النحاس

شوبير يشيد بـ موقف إدارة الزوراء العراقي تجاه النحاس

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد