صحة أسوان: تطعيم 477 ألفا و712 طفلا ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة بنسبة 84%

قال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إنه تم تطعيم 477 ألفا 712 طفلا، من بينهم أكثر من 3858 وافدا غير مصري، ضمن الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بنسبة 84٪



وأوضح أبو المجد، خلال بيان صحفي صادر عن مديرية الشئون الصحية بأسوان، صباح اليوم /الخميس/ - أن الحملة انطلقت يوم الأحد من الأسبوع الماضي، وتستمر حتى 4 ديسمبر القادم، وتستهدف نحو 566 ألفا 809 أطفال من المرحلة السنية من 9 شهور وحتى 12 سنة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان



وأكد مدير الطب الوقائي بأسوان، أن الحملة يشارك فيها 504 فرق ثابتة ومتحركة تضم 416 طبيبا إلى جانب اطقم التمريض والإداريين والمعاونين من الفرق الصحية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية مصر خاليه من الحصبة والحصبة الالمانى



وأضاف أن الحملة تعمل من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس الابتدائية والعامة والأزهرية والحضانات ورياض الأطفال الحكومية والأهلية، إلى جانب الفرق المتحركة بالطرق السريعة والأسواق، وكافة شوارع وأرجاء المدن والقرى للتطعيم في المنازل بالمجان



وأشار أبو المجد، إلى أن الحصبة هى مرض معدي خطير له العديد من المضاعفات مثل الالتهاب الرئوي والإسهال وإلتهاب المخ وقد يؤدي إلى الوفاة، لافتاً إلى أن الحصبة الألمانية هى أيضاً مرض معدي وخطير في حالة إصابة السيدة الحامل بالعدوى في خلال الثلاثة شهور الأولى من الحمل، فإن ذلك قد يؤدي إلى الإجهاض أو إصابة الجنين بعيوب ينتج عنها ولادة طفل يعاني من التشوهات مثل: "تشوهات (عيوب) عينيه (البصر)، تشوهات سمعية، عيوب بالقلب والشرايين، قد تسبب إلتهاب السحايا والدماغ وتضخم الكبد والطحال، وتأخر النمو والتخلف العقلي.

