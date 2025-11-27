الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي، وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في غالبية مناطق المحافظة.



وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الخميس/ - بأن قوات الاحتلال ما زالت تداهم العديد من منازل المواطنين في أغلب مناطق محافظة طوباس، وتحتجز العديد من المواطنين وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 100 محتجز، نصفهم من بلدة طمون.



وأضاف أنه تم الإفراج عن 27 من المعتقلين في ساعة متأخرة من الليل، وبقي عدد منهم مكبل اليدين بعد الإفراج حتى وصولهم إلى منازلهم مؤكدا أن قوات الاحتلال تعتدي على العديد من المواطنين وتنكل بهم خلال مداهمة منازلهم عدا عن تدمير محتويات المنازل.



كما أفادت مصادر في الهلال الأحمر "لوفا" بأن طواقمها تعاملت منذ بداية العدوان مع 16 إصابة لمواطنين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، ومن بينهم رجل مسن (85 عاما)، حيث نقلت 5 إصابات إلى المستشفى، فيما تم التعامل مع باقي الحالات ميدانيا.



يذكر أن محافظة طوباس تشهد عدوانا واسعا ومتواصلا، لليوم الثاني على التوالي، حيث تشارك في العدوان قوات كبيرة من الجيش، كما كانت قوات الاحتلال في بداية الاقتحام قد أطلقت النيران بشكل عشوائي في أجواء محافظة طوباس من الطائرات المروحية.



كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق المداخل الرئيسية للمحافظة بالسواتر الترابية، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الطرق الفرعية، فيما تشهد أجواء المحافظة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع المسيرة.



وتتعرض ممتلكات المواطنين لأعمال تخريب وتدمير خلال الاقتحام المتواصل، فيما تشهد أجزاء من المنطقة الشرقية في بلدة طمون انقطاعا للمياه بسبب اعتداء قوات الاحتلال على خطوط المياه في المنطقة.



وفى سياق متصل ،قال مدير الهلال الأحمر في طوباس نضال عودة، إن الطواقم الطبية تعاملت مع 25 إصابة اعتداء بالضرب، خلال اقتحام الاحتلال محافظة طوباس المستمر منذ الليلة قبل الماضية مضيفا أن من بين الإصابات مواطنين كان الاحتلال احتجزهم وحقق معهم واعتدى عليهم قبل الإفراج عنهم.

