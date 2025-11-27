نتيجة السرعة الزائدة.. إصابة 5 في انقلاب ميكروباص بالمقطم| صور

أصيب نحو 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الـ 70 فدان في المقطم جراء السرعة الزائدة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص في المقطم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا يفيد بوقوع حادث ميكروباص في المقطم ووقوع إصابات.

علي الفور، انتقلت أجهزة أمن القاهرة مصحوبة بسيارات إسعاف لنقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني لرفع الحطام وتيسير حركة المرور، حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص على يمين الطريق وإصابة 5 أشخاص.