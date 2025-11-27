سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد.. أعراض السكتة القلبية

وفاة الإعلامية هبة الزياد .. خبر صادم في الوسط الإعلامي بعد إعلان وفاتها بشكل مفاجيء دون اي تعب مسبق او حالة مرضية، لتتصدر وفاة هبة الزياد تريند مواقع التواصل الإجتماعي ومؤشرات جوجل.

مرض هبة الزياد

وبحسب مصادر مقربة من الراحلة، فإن هبة الزياد لم تكن تعاني من أي أعراض صحية خلال الأيام الماضية، وكانت تمارس حياتها المهنية بشكل طبيعي، إلا أن الوفاة جاءت فجائية تمامًا.

هية الزياد

سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

وبحسب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، فجاء سبّب وفاة الإعلامية ه الزياد ، اصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية و تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة أنهت حياتها على الفور .

وفاة هبة الزياد

وبعد وفاة الإعلامية هبة الزياد بسبب سكتة قلبية ، نستعرض لكم في السطور التالية أعراض السكتة القلبية و أسبابها وكيفية حدوثها ..

أعراض السكتة القلبية

الصدر: ضغط، ثقل، عصر، أو إحساس بالحرقة في منتصف الصدر. قد يستمر الألم لعدة دقائق أو يزول ويعود.

ضغط، ثقل، عصر، أو إحساس بالحرقة في منتصف الصدر. قد يستمر الألم لعدة دقائق أو يزول ويعود. انتشار الألم: يمكن أن ينتشر الألم إلى مناطق أخرى مثل الكتف، الذراع (خاصة الأيسر)، الظهر، الرقبة، الفك، أو حتى المعدة.

يمكن أن ينتشر الألم إلى مناطق أخرى مثل الكتف، الذراع (خاصة الأيسر)، الظهر، الرقبة، الفك، أو حتى المعدة. ضيق التنفس: صعوبة في التقاط الأنفاس أو الشعور بانقطاع النفس.

صعوبة في التقاط الأنفاس أو الشعور بانقطاع النفس. التعرق: تعرق بارد مفاجئ أو قشعريرة.

تعرق بارد مفاجئ أو قشعريرة. الغثيان والقيء: الشعور بالغثيان أو الإصابة بالقيء أو عسر الهضم.

الشعور بالغثيان أو الإصابة بالقيء أو عسر الهضم. الدوخة والإغماء: الشعور المفاجئ بالدوار أو الإغماء.

الشعور المفاجئ بالدوار أو الإغماء. الإرهاق الشديد: شعور غير مبرر بالإرهاق الشديد والضعف.

اعراض السكتة القلبية

كيف تحدث السكتة القلبية؟

تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية).

ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

يمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم، ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.

أعراض ما قبل السكتة القلبية

تشمل أعراض ما قبل السكتة القلبية الشائعة ألم الصدر، وضيق التنفس، وألم في أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراعين أو الرقبة أو الظهر أو الفك.

وقد تظهر أيضًا أعراض أخرى مثل الغثيان والدوخة والتعرق المفرط والتعب غير المبرر.

من الضروري طلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا عند ظهور أي من هذه الأعراض.

اعراض الذبحة الصدرية

ما هي علامات بداية السكتة القلبية؟

تحدث بعض النوبات القلبية فجأة، ولكن تظهر لدى العديد من الأشخاص أعراض ومؤشرات تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أيام أو أسابيع. قد يكون الشعور المستمر بألم الصدر أو انضغاطه (الذبحة الصدرية) الذي لا يختفي مع أخذ قسط من الراحة علامةً تحذيرية مبكرة.

وتنتج الذبحة الصدرية عن الانخفاض المؤقت في تدفق الدم إلى القلب.

علامة تشير على السكتة القلبية



أكثر الأعراض الدالة على النوبة القلبية هي الشعور بألم في الصدر يرتحل إلى أجزاء أخرى من الجسد.

فبينما كثيرًا ما تُصوَّر النوبات القلبية على أنها تبدأ بأعراض مفاجئة وشديدة، فإن الأغلب أنها لا تكون كذلك، بل تبدأ بشعور مزعج أو ألم خفيف أو متوسط فقط.



علامات السكتة القلبية

كم يوم تستمر السكتة القلبية؟

تختلف أعراض النوبة القلبية من شخص إلى آخر، وقد تختلف كذلك في فتراتها وترتيبها.

في بعض الحالات قد تستمر الحالات لأيامٍ أو تحدث وتتوقف تباعًا.

إن كنتَ تشعر بأعراض تحذيرية مبكرة، فيرجى طلب الرعاية الطبية على نحو عاجل، حيث يتطلب مرض النوبة القلبية رعاية طبية عاجلة لانه قد يؤدي إلى الوفاة إن لم يُعالَج.

من الهام التواصل مع طبيبك إن ظهرت أي من الأعراض سالفة الظهور أو بدأت في الاشتداد، وعلى وجه الخصوص ضيق الصدر الشديد والآلام الشديدة المفاجئة المارة عبر الجسم أو المنتشر فيه.