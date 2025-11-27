قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
اكتشاف مدينة عنكبوتية عملاقة على الحدود اليونانية الألبانية .. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن الصحف اليونانية تتحدث اليوم باستمرار عن كشف علمي غير مسبوق، بعد ما أعلن فريق من الباحثين اكتشاف مستعمرة عنكبوتية ضخمة داخل كهف الكبريت الواقع على الحدود بين اليونان وألبانيا، وقد تم رصد أكثر من 111 ألف عنكبوت تعيش في بيئة تحت أرضية تُعد من أكثر البيئات تطرفًا على كوكب الأرض، ويصنَّف هذا الاكتشاف كأكبر تجمع عنكبوتي وشبكة حريرية مُسجَّلة حتى اليوم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عهد العباسي، في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن كهف الكبريت يُعد  موقعًا جيولوجيًا فريدًا؛ إذ يقع في منطقة جبلية شاهقة ويمتد عبر ممر ضيق منخفض السقف تغمره جيوب مائية كبريتية تتكوّن بفعل تفاعل غاز كبريتيد الهيدروجين مع الأكسجين، ما ينتج مياهًا حمضية وبيئة معزولة، وتتجمع المستعمرة في منطقة دائمة الظلام داخل الكهف، وهي مساحة لا تصلها أشعة الشمس نهائيًا، ما يجعل النظام الحيوي فيها منفصلًا تمامًا عن أي مصادر غذاء فوق الأرض.

وأظهرت القياسات أن الشبكة العنكبوتية تمتد على مساحة نحو 106 أمتار مربعة على طول أحد جدران الكهف، في رقم غير مسبوق، كما وثّق الباحثون وجود نوعين رئيسيين من العناكب داخل المستعمرة: 69 ألف عنكبوت من نوعٍ، و42 ألفًا من نوع آخر، لافتا إلى أن هذين النوعين يُعرفان عادة بأنهما كائنات منعزلة، لكن وجودهما في هذا التجمع المتعاون يُسجّل أول سلوك استيطاني مشترك بينهما.

ويمثّل الموقع نافذة علمية فريدة لفهم كيفية تكيف الكائنات الحية مع بيئات مظلمة وحمضية وشحيحة بالغذاء، ويستعد العلماء لمواصلة البحث في التنوع البيولوجي داخل الكهف، ودراسة تطور العناكب وسلوكها الجماعي، مع اقتراحات بإدراج الموقع ضمن المحميات البيئية أو مواقع التراث الطبيعي.

