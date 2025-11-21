قنديل يبحث مع اليونان إنشاء فرع ديموقريطس داخل جامعة حلوان الأهلية

عقدت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع صوفيا زاشاراكي وزيرة التربية والتعليم باليونان، والبروفيسور نيكوس بابايوانونو نائب الوزير لشؤون التعليم العالي، إلى جانب قيادات جامعة ديموقريطس (DUTH) من رئيس الجامعة فوتيوس ماريس، ونائبة رئيس الجامعة ماريا ميشالوبولو، وذلك لمتابعة خطوات التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين في مجال علوم الرياضة ومشروع إنشاء الفرع الدولي لجامعة ديموقريطس داخل جامعة حلوان الأهلية.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات جامعة حلوان، من بينهم الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة للبنات، والدكتورة أريج عبد الحميد رئيسة قسم اللغة الإنجليزية والمترجمة الفورية، والدكتورة إسراء ياسر داود نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، بما يعكس التزام الجامعة بتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية الأوروبية.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجامعة عن تقديره للدعم المستمر من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له دور محوري في دفع مسارات التعاون الدولي، خاصة في المشروعات المشتركة مع الجامعات الأوروبية. وأشار إلى أن التعاون مع جامعة ديموقريطس يمثل نموذجًا متميزًا للتعليم الدولي المشترك، لاسيما مع قرب انطلاق برنامج البكالوريوس المشترك لإعداد معلم التربية الرياضية باللغة الإنجليزية بين كلية علوم الرياضة للبنات وجامعة ديموقريطس.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ البرنامج الأكاديمي المشترك، بما يشمل الجاهزية الأكاديمية والبنية المؤسسية وآليات التدريب والإشراف المشترك، إضافة إلى مراجعة البرامج المقترحة وإجراءات الاعتماد لضمان توافقها مع معايير التعليم العالي في مصر واليونان. كما تم استعراض المشروع الاستراتيجي لإنشاء أول فرع لجامعة يونانية داخل مصر، والمقرر استضافته بجامعة حلوان الأهلية، مع التأكيد على ضمان جودة التعليم والبرامج الأكاديمية بما يعزز التبادل العلمي والبحثي بين الطرفين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جامعة حلوان على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز مكانتها الإقليمية، بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التعليم العالي وربطها بالخبرات العالمية، ويؤكد دور الجامعة كمركز رائد في التعليم الدولي المشترك وإعداد جيل من الطلاب المؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية.