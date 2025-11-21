قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
مفاجآت هالاند وفوز إنجلترا.. ماذا تكشف التوقعات لـ مونديال 2026؟
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية
تشغيل تجريبي لمجزري الحبيل والهو بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه|صور
تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.."القومي للإعاقة" يُشارك في احتفالية "رحلة بناء ذاتي"
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قنديل يبحث مع اليونان إنشاء فرع ديموقريطس داخل جامعة حلوان الأهلية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

عقدت جامعة حلوان، برئاسة  الدكتور السيد قنديل، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع صوفيا زاشاراكي وزيرة التربية والتعليم باليونان، والبروفيسور نيكوس بابايوانونو نائب الوزير لشؤون التعليم العالي، إلى جانب قيادات جامعة ديموقريطس (DUTH) من رئيس الجامعة فوتيوس ماريس، ونائبة رئيس الجامعة ماريا ميشالوبولو، وذلك لمتابعة خطوات التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين في مجال علوم الرياضة ومشروع إنشاء الفرع الدولي لجامعة ديموقريطس داخل جامعة حلوان الأهلية.  

شارك في الاجتماع عدد من قيادات جامعة حلوان، من بينهم الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة للبنات، والدكتورة أريج عبد الحميد رئيسة قسم اللغة الإنجليزية والمترجمة الفورية، والدكتورة إسراء ياسر داود نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، بما يعكس التزام الجامعة بتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية الأوروبية.  

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الجامعة عن تقديره للدعم المستمر من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له دور محوري في دفع مسارات التعاون الدولي، خاصة في المشروعات المشتركة مع الجامعات الأوروبية. وأشار إلى أن التعاون مع جامعة ديموقريطس يمثل نموذجًا متميزًا للتعليم الدولي المشترك، لاسيما مع قرب انطلاق برنامج البكالوريوس المشترك لإعداد معلم التربية الرياضية باللغة الإنجليزية بين كلية علوم الرياضة للبنات وجامعة ديموقريطس.  

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ البرنامج الأكاديمي المشترك، بما يشمل الجاهزية الأكاديمية والبنية المؤسسية وآليات التدريب والإشراف المشترك، إضافة إلى مراجعة البرامج المقترحة وإجراءات الاعتماد لضمان توافقها مع معايير التعليم العالي في مصر واليونان. كما تم استعراض المشروع الاستراتيجي لإنشاء أول فرع لجامعة يونانية داخل مصر، والمقرر استضافته بجامعة حلوان الأهلية، مع التأكيد على ضمان جودة التعليم والبرامج الأكاديمية بما يعزز التبادل العلمي والبحثي بين الطرفين.  

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جامعة حلوان على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز مكانتها الإقليمية، بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التعليم العالي وربطها بالخبرات العالمية، ويؤكد دور الجامعة كمركز رائد في التعليم الدولي المشترك وإعداد جيل من الطلاب المؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية.  

جامعة حلوان وزيرة التربية والتعليم باليونان التربية والتعليم باليونان

