تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو

في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أكد الفنان تامر فرج أن الفنان عادل أدهم هو مثله الأعلى وقدوته الفنية، مشيرًا إلى أنه تعلم منه الكثير في مشواره مع التمثيل، خصوصًا في تقديم الشخصيات المركّبة وصعبة الملامح.

وأوضح فرج أنه يتمنى تقديم المزيد من أدوار الشر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه لا يشعر بأي خوف من تجسيد هذه الشخصيات، بل يرى فيها فرصة لإظهار قدراته الفنية الحقيقية والابتعاد عن النمطية.

وأضاف تامر فرج أن الأدوار الشريرة تمنحه مساحة واسعة للإبداع والتجديد، مؤكدًا أنه يعمل دائمًا على اختيار شخصيات مختلفة تبرز موهبته وتضيف لرصيده الفني، واعدًا جمهوره بمرحلة مليئة بأعمال تستحق المتابعة

يذكر أن تالق الفنان تامر فرج في مسلسل لينك

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



