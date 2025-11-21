تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

تباشر الجهات المختصة بالقاهرة تحقيقات موسعة في جريمة بشعة شهدتها مدرسة دولية بمنطقة السلام بعد قيام عاملين وفرد أمن بهتك عرض 5 صغار بالمدرسة بعد استدراجهم داخل مكان نائي داخل المدرسة بعيدا عن كاميرات المراقبة.

وطلبت النيابة عرض الأطفال الضحايا على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتحديد ما لحق بهم من إصابات جراء الاعتداء عليهم، كما قررت استدعاء الضحايا وأسرهم لسماع أقوالهم حول الوقائع التي تعرضوا لها وتفاصيل استدراج المتهمين لهم تحت تهديد السلاح.

كما قررت النيابة استدعاء مسؤولي المدرسة للتحقيق معهم في الواقعة، وتولى فريق من النيابة فحص كاميرات المراقبة وتفريغها لتتبع اصطحاب المتهمين للأطفال لمكان الجريمة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاملين وفرد أمن مدرسة دولية شهيرة بدائرة قسم السلام ثاني على خلفية اتهامهم بخدش براءة 5 صغار "3 أولاد وفتاتين" في أحد أماكن المدرسة.

القصة تعود وفقا لأقوال أولياء الأمور في محاضر الشرطة التي تم تحريرها بقسم السلام ثاني لقرابة عام، حيث قرر أحد الصغار لوالدته أن المتهمين يقوموا بتهديده والاعتداء عليه وخدش براءته في أحد الأماكن بالمدرسة وأن الواقعة تعود لعام مضى وقامت بتحديد محضر بالواقعة.

بمجرد تحرير المحضر الأول تقدمت أسر 4 صغار آخرين بالمدرسة بشكاوى ضد المتهمين الذين تبين أنهم عاملين وفرد أمن بالمدرسة الدولية وكانوا يقوموا بتهديد الصغار على مدار عام واجبارهم على خدش براءتهم والاعتداء عليهم في مكان داخل المدرسة وملامسة أجسادهم في أوقات مختلفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على ابنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.

وعقب تقنين الاجراءات القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.