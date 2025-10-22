أحالت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، موظفًا بإحدى مدارس اللغات للمحكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض فتاة عنوةً وبالقوة.

إحالة موظف بمدرسة لغات للمحاكمة الجنائية بتهمة هتك عرض فتاة بالقاهرة

وجاءت القضية رقم 8054 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 17 لسنة 2025 حصر تحقيق كلي شرق القاهرة، والمقيدة كذلك برقم 2922 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، أن المتهم الذي يخضع للحبس الاحتياطي على ذمة القضية ارتكب جريمة هتك عرض المجني عليها فتاة لم تبلغ بعد سن الثامنة عشرة عنوةً وبالقوة، مستغلًا صفته كمدرب مسؤول عن الإشراف عليها ضمن فريق الفتيات بما يجعله من الأشخاص الذين لهم سلطة عليها ومسؤولية تربوية ورياضية مباشرة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم دعا المجني عليها إلى الجلوس بجواره في المقعد الخلفي من حافلة كانا يستقلانها عقب تدريب الفريق، فاستجابت لدعوته دون أن تتوقع نواياه، ليقوم على نحو مفاجئ بمد يده إلى موضع عفتها بقصد هتك عرضها، في واقعة وُصفت في أوراق التحقيق بأنها جريمة مكتملة الأركان تمت في ظل علاقة سلطة وإشراف مباشر بين المتهم والمجني عليها.