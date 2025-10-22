ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق بأحد التطبيقات الخاصة بعد اتهامه بخدش براءة فتاة أثناء عودتها من مدرستها في المعادي.

ضبط سائق خدش براءة فتاة أثناء عودتها من المدرسة في المعادي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المعادي أفاد بورود بلاغ من والد فتاة قرر فيه بقيام سائق بملامسة خصر ابنته اثناء خروجها من السيارة خلال عودتها من المدرسة.

وبإجراء التحريات اللازمة وفحص الواقعة تبين صحتها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ارتكاب الاتهامات وأنه كان يساعد الفتاة على الخروج من السيارة.