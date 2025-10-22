قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
مدبولي يبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتك الصينية إنشاء وتمويل مصنع لإنتاج مكونات محطات تحلية المياه
الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها
الرئيس السيسي يصل مقر الاتحاد الأوروبي استعدادا للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
الرئيس السيسي يدعو أوروبا للاستثمار في مصر كشريك إنتاجي موثوق وبوابة لـ 1.5 مليار مستهلك
الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي
الرئيس السيسي: مصر مؤهلة لتكون الحليف الصناعي لأوروبا وتواصل جذب الاستثمارات الأجنبية
العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد
سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. استقرار في البنوك المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 49 متهمًا من لجان العمرانية النوعية لسماع أقوال الشهود

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
أحمد مهدي

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 49 متهم من لجان العمرانية النوعية التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية في القضية رقم 14409 لسنة 2024 جنايات العمرانية  لجلسة 3 يناير المقبل لسماع أقوال الشهود.

محاكمة 49 متهما من لجان العمرانية النوعية لسماع أقوال الشهود

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

واتهمت النيابه العامه المتهمين بأنهم تولوا قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.

العمرانية جنايات العمرانية لجان العمرانية الدائرة الأولي المستشار محمد السعيد الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

متهم - أرشيفية

شاب يتهم أجنبيا بالنصب عليه بزعم تسفيره للخارج في حلوان

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل محاكمة 49 متهمًا من لجان العمرانية النوعية لسماع أقوال الشهود

إسعاف

مصدر طبي يكشف تفاصيل نقل 4 طالبات من إحدى المدارس الثانوية بأسيوط إلى المستشفى

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد