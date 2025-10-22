تأجيل محاكمة 49 متهمًا من لجان العمرانية النوعية لسماع أقوال الشهود

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة 49 متهم من لجان العمرانية النوعية التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية في القضية رقم 14409 لسنة 2024 جنايات العمرانية لجلسة 3 يناير المقبل لسماع أقوال الشهود.

محاكمة 49 متهما من لجان العمرانية النوعية لسماع أقوال الشهود

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

واتهمت النيابه العامه المتهمين بأنهم تولوا قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.