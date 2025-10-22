قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الداخلية العرب: حجم التحديات المرتبطة بإنتشار المخدرات يفرض علينا حتمية تضافر الجهود

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

بدأت صباح اليوم الأربعاء ، بالجمهورية التونسية فعاليات المؤتمر العربي التاسع والثلاثون لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بحضور العميد محمد مصطفى قبازرد رئيس المؤتمــر وممثلين عن وزارات الداخلية العربية .

خلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها :-

أتشرف اليوم بالترحيب بكم في هذا الملتقى الهام الذى يُعقد على أراضي الجمهورية التونسية الكريمة التي نتوجه إليها بأسمى معاني الشكر والعرفان، رئيسا وحكومة وشعبا على شمولها لمجلسنا الموقر وأمانته العامة بكريم الرعاية وبالغ العناية، متمنين لها دوام التقدم والازدهار.

كما أغتنم هذه المناسبة لأرفع لوزراء الداخلية العرب أنبل معاني الشكر والعرفان لما يقدمونه من دعم مستمر لكافة الفعاليات التي تعقدها الأمانة العامة لمواجهة معضلة المخدرات، إنطلاقاً من وعيهم الكامل بأبعاد المشكلة وحرصهم الأكيد على تفعيل أطر المواجهة الشاملة لهذه الظاهرة وتجنيب المنطقة والعالم عواقبها الوخيمة.

نلتقي اليوم استكمالاً لمسيرة المجلس في دعم التنسيق الأمني العربي المشترك في التعاطي مع ظاهرة المخدرات، فخلال يوم أمس انعقد اجتماع فريق العمل المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية الذي عَهد إليه المجلس بمهمتين في غاية الخطورة، فقد أراد المجلس لهذا الفريق من جهة أن يكون أداة للإنذار المبكر تتبادل الدول الأعضاء في نطاقه بصورة فورية المعلومات المستجدة بشأن شحنات المخدرات والمواد الجديدة وطرق الإخفاء وأساليب التهريب إلى غير ذلك من المعطيات المتعلقة بهذا المجال، كما أراده من جهة أخرى فريقا للتحليل الاستراتيجي يُصدر تقارير دورية حول المخدرات، تم في اجتماع الأمس مُناقشة آلية إعدادها.

ويوم أمس كذلك انعقدت ورشة عمل بالشراكة مع مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ووكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات وبمشاركة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان محورها النظر في تنفيذ قرار صادر عن المجلس بشأن إنشاء مرصد عربي للمخدرات، نأمل أن يرى النور قريبا وأن يحظى بمشاركة فاعلة لا من وزارات الداخلية فحسب، بل كذلك من وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية وأجهزة الجمارك ومنظمات المجتمع المدني إلى غير ذلك من الجهات المعنية.

ويوم غد بإذن الله سينعقد الاجتماع الثاني للجنة المعنية بإعادة صياغة الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، التي تم تشكيلها لمـواءمة الاستراتيجية مع المستجدات الإقليمية والدولية لضمان نجاعة أكبر في حربنا الضروس ضد المخدرات والمؤثرات العقلية.

واليوم تجتمعون ـ رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات ـ وأمامكم جدول أعمال حافل بموضوعات مهمة تعكس الحرص على تبادل الخبرات من خلال تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات وعلى تقاسم الممارسات الفضلى من خلال استعراض خطط بعض الدول في التعامل مع المخدرات والمؤثرات العقلية، ناهيك عن تدارس التطورات والاتجاهات الحديثة في تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية واستهلاكها، والنتائج التي أسفرت عنها اللقاءات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

وعطفاً على الأهمية البالغة التى يحظى بها محور الوقاية ورفع الوعى بأخطار المواد المخدرة، كانت الأمانة العامة للمجلس حريصة على تضمين مقترح (تنظيم أسبوع عربى سنوى للوقاية من المخدرات ومكافحتها) على جدول أعمال المؤتمر ... والذى آمل أن يشكل فرصة حقيقية لتكثيف برامج التوعية بأخطار المخدرات وتحصين الشباب من الوقوع فى مهالكها، بعد أن ثبتت نجاعة الأسابيع والأيام المماثلة مثل أسبوع المرور العربي والأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب.

إن حجم التحديات والتهديدات الراهنة المرتبطة بإنتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مجتمعاتنا العربية يفرض علينا حتمية تضافر الجهود والتحلي باليقظة الدائمة لدرء تلك المخاطر ومحاصرة مسبباتها، ولاسيما فى ظل التطورات المتسارعة فى سوق الإتجار غير المشروع للمخدرات والسعي المستمر لعصابات المخدرات لابتكار طرق جديدة لتهريب وإخفاء المواد المخدرة وهو الأمر الذى يفرض أعباء متزايدة تقع على عاتق أجهزة المكافحة في عمليات إنفاذ القانون.

ومما لا شك فيه أن تواصلنا المباشر خلال فعاليات المؤتمر سينعكس - وبكل تأكيد - بصورة إيجابية على كافة المحاور المتصلة بهذه الآفة ... بدايةً بالوقاية وإنفاذ القانون وتوفير العلاج والتأهيل لضحايا الإدمان وانتهاءً بتقديم الرعاية اللاحقة لمن تم علاجهم، لاشك أن حرفيتكم ومهنيتكم ستقود هذه الفعالية إلى الخروج بنتائج وتوصيات بنّاءة ستُشكل إضافة نوعية في صرح التعاون العربي لمواجهة آفة المخدرات.

وختاماً يسعدني أن أجدد الترحيب بكم جميعاً، مع تمنياتى بأن تُكلل جهودكم بكل التوفيق والسداد.
وفقكم الله،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتــــه

