المؤبد لـ سائق توك توك بتهمة تجارة المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد لسائق توك توك، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه وشقيقه، سبق الحكم عليه، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "قاطع / كتر"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3735 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1266 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سالم ا ح"، 32 سنة، مشرف نظافة، و"بسام ا ح"، سائق توك توك، 31 سنة، مقيمان القلج دائرة مركز الخانكة، لأنهما في يوم12/ 2/ 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا "الهيروين"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا مادة مخدرة "indazole carboxamides"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاحًا أبيض "كتر / قاطع"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.