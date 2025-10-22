محافظ البحر الأحمر: التدفقات السياحية الحالية تجاوزت ضعف العام الماضي

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ المحافظة تشهد زيادة ملحوظة في حركة السياحة خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن التدفقات السياحية "مرضيّة جدًا" وأن الأرقام قريبة من الضعف مقارنة بعام 2024.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنه يتلقى تقارير يومية تتضمن بيانات دقيقة عن أعداد الزائرين، سواء القادمين عبر المطارات أو الطرق البرية، بالإضافة إلى تقارير خاصة بالحوادث وأماكن وقوعها.

وأشار إلى أن المحافظة أنشأت غرفة عمليات متخصصة لتحليل البيانات، بهدف تحديد أسباب الحوادث المتكررة ومعالجتها بالتعاون مع وزارة النقل.

وتابع، أن التحليل المستمر للبيانات ساعد في تحسين إجراءات الأمان على الطرق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، مشددًا على أن سلامة السائح والمواطن هي أولوية قصوى في عمل المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لرفع جودة الخدمات السياحية، وتعزيز ثقة الزائرين في المقاصد السياحية المصرية، وخاصة البحر الأحمر، التي أصبحت من أكثر المحافظات جذبًا للسياحة الدولية خلال السنوات الأخيرة.