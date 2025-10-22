ميناء نويبع البحري يشهد تداول 3700 طن بضائع و292 شاحنة

أ ش أ

ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول 3700 طن بضائع و292 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لـ3 سفن هي (سينا - الحسين - نيو عقبة).



وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 76 ألف طن بضائع و861 شاحنة و243 سيارة.



وأضاف أن حركة الواردات شملت 8000 طن بضائع، و483 شاحنة و190 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 68 ألف طن بضائع، و378 شاحنة و53 سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1311 راكبًا بموانيها.

