كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بالتعدي بالسب على حارس إحدى المدارس وتهديده بإلحاق الأذى به بمنطقة إمبابة بالجيزة.

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن.. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (جامع قمامة "الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بالجيزة) وبمواجهته أقر بإستيلاء نجل حارس المدرسة المشار إليها على كمية من الخردة التى قام بجمعها من القمامة مما أثار حفيظته فتوجه لمحل عمل والده بالمدرسة المشار إليها وحدثت بينهما مشادة كلامية وتعدى عليه بالسب على النحو المشار إليه.. كما تم ضبط نجل حارس المدرسة وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.