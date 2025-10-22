قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

فوائد الشاي الأسود للصحة والجسم

الشاي
الشاي
اسماء محمد

يعد الشاي الاسود من أكثر المشروبات الصحية خاصة عند تناوله سائب وليس معبأ في الأكياس .

ترجع فوائد معظم أنواع الشاي من البوليفينولات ، وهي مضادات أكسدة تحمي من العديد من الأمراض المزمنة ولكن الشاي الأسود يحتوي على مجموعة من البوليفينولات تُسمى الثيافلافينات، وهي مجموعة لا توجد في أي نوع آخر من الشاي.

 تتطور الثيافلافينات أثناء الأكسدة، وتمثل ما بين 3% و6% من البوليفينولات الموجودة في الشاي الأسود و لهذا السبب، يُقدم الشاي الأسود بعض الفوائد نفسها التي تُقدمها أنواع الشاي الأخرى، ولكنه يُقدم أيضًا مزايا فريدة.

فوائد الشاي الأسود 

تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأسود يمنح الجسم فوائد عديدة منها:

يعزز صحة القلب
للشاي الأسود تأثيرٌ قويٌّ على صحة القلب. إذ تساعد الثيافلافينات على خفض مستوى الكوليسترول في الدم. كما تُقلل الفلافونويدات - وهي مضادات الأكسدة نفسها الموجودة في النبيذ الأحمر والشوكولاتة الداكنة والمكسرات و من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8%.

 وتشير الدراسات إلى أن كل كوب شاي تشربه يوميًا يُقلل من ضغط الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة (مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية)، وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
السكتة الدماغية التى تحدث بسبب انسداد الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الدماغ هي ثاني أهم سبب للوفاة عالميًا.

و قد يكون شرب الشاي الأسود أحد طرق تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية و تشير الدراسات إلى أن شرب كوبين على الأقل من الشاي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 16% مقارنةً بمن لا يشربونها.

يحسن التركيز
بخلاف بعض أنواع الشاي الأخرى، يحتوي الشاي الأسود على الكافيين حوالي نصف الكمية الموجودة في القهوة كما يحتوي على حمض أميني يُسمى إل-ثيانين ويُساعد هذا المزيج على اليقظة والتركيز، في حين أن الكافيين وحده يُحفز طاقةً تُحفز التوتر، فإن إضافة إل-ثيانين إلى الشاي الأسود تُنتج طاقةً مستقرةً ومتوازنةً.

 بحثت دراسةٌ أصغر حجمًا في كيفية تأثير شرب الشاي الأسود على الأداء الإدراكي مقارنةً بشرب الما و كان أداء المشاركين الذين شربوا الشاي الأسود أفضل في الوظائف التنفيذية ومهام الذاكرة.

فوائد تناول كوب من الشاي بدون سكر يوميا

يخفض مستويات السكر في الدم
شرب الشاي الأسود بدون مُحليات يُقلل من مستوى سكر الدم ويُحسّن قدرة الجسم على التحكم به كما تُظهر الأبحاث أن الشاي الأسود يُحسّن مستويات سكر الدم فورًا بعد الوجبات لدى البالغين الأصحاء والمُصابين.

الشاي الشاي الأسود فوائد الشاي الأسود الصحة

