رئيس مياه القناة: طوارئ قصوى وتمركز سيارات الأمطار ببورسعيد والإسماعيلية والسويس

أعلن اللواء أ . ح أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى، وانتشار تمركز سيارات شفط الأمطار في الشوارع وميادين محافظات إقليم القناة الثلاث، " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لطقس السيئ وسقوط امطار وفقا لللبيان الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وقال اللواء احمد رمضان، انه يتابع علي مدار الساعة مع مديري المناطق، ومديري الإدارات فى كافة قطاعات الشركة تمركز انتشار سيارات شفط مياه الأمطار، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز، بالاضافة الي متابعته "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"في محافظات " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي تواجد جميع مديري القطاعات والمناطق وفرق الطوارئ في مواقع العمل على مدار الساعة، وذلك لمواجهة أي أحداث قد تطرأ أولا بأول، مؤكداً أننا جاهزون للتعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار والسيول أو أي أزمات قد تحدث علي مدار الساعة، وذلك بالتنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاث.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أنه تم مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، وسيارات شفط المياه، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفوري في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، مع استمرار تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع ، ومحطات المعالجة، بالاضافة الي عمل تجارب ومناورات عملية لاستقبال فصل الشتاء.