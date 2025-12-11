انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب

انطلق التصويت فى اليوم الثاني والأخير بالدوائر ال30 الملغاة بقرار المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولي لإنتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل اليوم الأول من التصويت

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة مؤتمرا صحفيا، لاطلاع الرأي العام على بدء اليوم الأول من تصويت المصريين بالداخل، في الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

ودعا القاضي أحمد بنداري المواطنين بتنزيل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهاتف المحمول من أجل الاستعلام عن اللجان، وكذا معرفة مدى الكثافات فى اللجان، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية خصصت الخط الساخن رقم 19826 لتلقى كافة ما يتعلق بالشكاوى الانتخابية.

واجرى القاضي أحمد بندارى اتصالا عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات التى تجرى فيها الانتخابات، حيث أكد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة أسيوط أن جميع اللجان فتحت باب التصويت منذ التاسعة صباحا عدا تأخير فتح اللجنة رقم 20 بالدائرة الأولى اسيوط حتى الساعة 9.30 كما شهدت اللجنة 22 بذات الدائرة زحام وكثافات عالية وتم الدفع باحتياطيين من المشرفين والموظفين للمساعدة.

كما تم رصد شكاوى بوجود نقاط تجمع أمام عدد من لجان دائرة الطالبية بالجيزة لتوجيه الناخبين وطلب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة بضبط المخالفات والتأكد من هذه الشكاوى.



