لجان الاقتراع تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب

مع انطلاق اليوم الثاني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، بدأت لجان الاقتراع فى فتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل 3 دوائر انتخابية بمحافظة أسوان، وذلك بإجمالي 152 لجنة فرعية موزعة على مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو.

وتضم خريطة اللجان والطاقة التصويتية الدائرة الأولى بمركز أسوان 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 419 ألف و764 ناخباً ويتنافس فيها 16 مرشحا بينهم سيدة.

بينما تشمل الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بطاقة تصويتية قدرها 81 ألف و435 ناخباً، ويتنافس فيها 17 مرشحا بينهم 3 سيدات. فى حين تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بعدد ناخبين يصل إلى 336 ألف و129 ناخباً، ويتنافس فيها 20 مرشحا بينهم سيدتان.

جولة الإعادة

وكان قد وجه محافظ أسوان باعتبار يومى الأربعاء والخميس المقبلين إجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار اللجان الانتخابية، لضمان تهيئة مقرّات جاهزة لاستقبال الناخبين، كما شدد على إعداد جداول دراسية مرنة لتعويض الطلاب وعدم التأثير على انتظام العملية التعليمية.

وأكدت المحافظة جاهزيتها للتعامل مع أى جولة إعادة إضافية بالمواعيد المعلنة، حيث أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فى حال تكرار الإعادة ستُجرى يومى 3 و4 يناير المقبل. وينطلق اليوم الأربعاء، تصويت المصريين في الداخل بـ انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى على المقاعد الفردية فقط. وتُجرى الانتخابات في (30) دائرة مُوزعة على ( 10 ) محافظات، بإجمالي (58) مقعد.