هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا السبت المقبل

تحل الفنانة هدى المفتي ضيفة على برنامج المنوعات، "ليلة فونطاستيك مع آبلة فاهيتا"، الذي يُعرض على "MBC مصر".

وشاركت هدى المفتي صورا من كواليس تصوير الحلقة، وكتبت: “عندي مفاجأة”.

هدى المفتي

يُعرض برنامج "ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا"، على شاشة "MBC مصر"، كل سبت الساعة 9:00 مساءٍ، وتُعرض هذه الحلقة السبت 29 نوفمبر 2025.

أحدث أعمال هدى المفتي

مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، خالد مختار من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.



قصة مسلسل 80 باكو



وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.