ذكرى رحيل محمود أبو زيد .. مبدع النصوص الإنسانية وعرّاب الشخصيات المُركّبة
مصر تدعو إلى إزالة العوائق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البحر المتوسط
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا السبت المقبل

سارة عبد الله

تحل الفنانة هدى المفتي ضيفة على برنامج المنوعات، "ليلة فونطاستيك مع آبلة فاهيتا"، الذي يُعرض على "MBC مصر".

وشاركت هدى المفتي صورا من كواليس تصوير الحلقة، وكتبت: “عندي مفاجأة”.

يُعرض برنامج "ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا"، على شاشة "MBC مصر"، كل سبت الساعة 9:00 مساءٍ، وتُعرض هذه الحلقة السبت 29 نوفمبر 2025.

أحدث أعمال هدى المفتي

مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، خالد مختار  من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.


قصة مسلسل 80  باكو 


وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.

هدى المفتي آبلة فاهيتا ليلة فونطاستيك أعمال هدى المفتي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الأمن يكثف تحرياته لكشف حقيقة تحـ.ـرش عامل بـ طلاب Kg2 في مدرسة شهيرة بالتجمع

المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا

زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

قرار من جهاز الزمالك بشأن مشاركة ناصر منسي أمام حرس الحدود

بيراميدز يواصل الاستعداد لمواجهة فلامنجو بكأس الأنتركونتيننتال

الزمالك يتحرك لتسويق ثنائي الفريق استعدادًا للانتقالات الشتوية

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

