سلمى أبو ضيف تهنئ هدى المفتي بعيد ميلادها.. ماذا قالت؟

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف، على تهنئة الفنانة هدى المفتي، بمناسبة عيد ميلادها.

وشاركت سلمى أبو ضيف صورة مع هدى المفتي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد دودو يارب السنة دي تجبلك الأفضل، وتكون مليئة بالسعادة والحب ..بحبك”.

سلمى أبو ضيف وهدى المفتي

أحدث أعمال هدى المفتي

مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، خالد مختار من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.



قصة مسلسل 80 باكو



وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.