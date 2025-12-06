منى زكي تتألق بالأحمر في العرض الخاص لفيلمها "الست"

شاركت الفنانة منى زكي صور جديدة عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد “الست”.

وتألقت منى زكي حيث ارتدت فستان باللون الأحمر، مع قفازات جلد باللون الأسود وحقيبة بنفس اللون، ونسقت اكسسوارات ملائمة لإطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اختارت منى زكي وضع مكياج يبرز ملامحها بشكل واضح، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

يقام اليوم، السبت، العرض الخاص لفيلم “الست”، وذلك بإحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور بطلته الفنانة منى زكي.

ويحضر العرض الخاص مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم منى زكى وباقى أبطال الفيلم.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى السينمات يوم 10 ديسمبر الحالي.

فيلم الست

يذكر أن فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري، وسيبدأ عرضه تجاريا في مصر والدول العربية يوم 10 ديسمبر الجاري.