أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
صدمة جديدة للزمالك بعد فسخ عقد لاعب جديد بسبب المستحقات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قبل يدها.. أحمد سعد يفاجئ أصالة فى حفلها بدبي.. فيديو

أحمد سعد وأصالة
أحمد سعد وأصالة
سعيد فراج

فاجأ الفنان أحمد سعد المطربة أصالة فى حفلها أمس فى دبي فى مهرجان Stars on Board حيث قام بتقبل يدها قبل انطلاق الحفل. 

وقال أحمد سعد عبر برنامج “et بالعربي” : “قولت للجمهور أنا بحقد عليكم إنكم هتسمعوا صولا.. دى أحلى حاجة فى الحياة إنك تقعد تستنى أصالة”. 

بينما ردت الفنانة أصالة على حديث أحمد سعد قائلا : “أحمد سعد ده صديقى وأخويا.. هو مزيج بين الأخ والصديق والسند، ومن أقرب الناس ليا”. 

أحمد سعد يحتفل بزوجته علياء بسيوني 

من ناحية أخرى وجّه الفنان أحمد سعد رسالة تهنئة خاصة لزوجته علياء بسيوني بعد حصولها على جائزة أفضل مديرة أعمال لعام 2025، معبّرًا عن فخره ودعمه لها في مسيرتها المهنية.

ونشر سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” منشورًا قال فيه: “مبروك لولا جائزة أحسن مديرة أعمال.. وأنا كمان بديها جائزة أحسن وأجدع وأشطر زوجة وأم عن سنة 2025، وإن شاء الله العمر كله في نجاح".

حادث أحمد سعد 

وقد تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت زوجته علياء بسيوني إن أحمد سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون أي سرعة زائدة بعد إحياء حفل زفاف بالقاهرة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وتواجد معه شقيقه عمرو سعد.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد المطربة أصالة أصالة الفنانة أصالة

