قبل يدها.. أحمد سعد يفاجئ أصالة فى حفلها بدبي.. فيديو

فاجأ الفنان أحمد سعد المطربة أصالة فى حفلها أمس فى دبي فى مهرجان Stars on Board حيث قام بتقبل يدها قبل انطلاق الحفل.

وقال أحمد سعد عبر برنامج “et بالعربي” : “قولت للجمهور أنا بحقد عليكم إنكم هتسمعوا صولا.. دى أحلى حاجة فى الحياة إنك تقعد تستنى أصالة”.

بينما ردت الفنانة أصالة على حديث أحمد سعد قائلا : “أحمد سعد ده صديقى وأخويا.. هو مزيج بين الأخ والصديق والسند، ومن أقرب الناس ليا”.

أحمد سعد يحتفل بزوجته علياء بسيوني

من ناحية أخرى وجّه الفنان أحمد سعد رسالة تهنئة خاصة لزوجته علياء بسيوني بعد حصولها على جائزة أفضل مديرة أعمال لعام 2025، معبّرًا عن فخره ودعمه لها في مسيرتها المهنية.

ونشر سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” منشورًا قال فيه: “مبروك لولا جائزة أحسن مديرة أعمال.. وأنا كمان بديها جائزة أحسن وأجدع وأشطر زوجة وأم عن سنة 2025، وإن شاء الله العمر كله في نجاح".

حادث أحمد سعد

وقد تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت زوجته علياء بسيوني إن أحمد سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون أي سرعة زائدة بعد إحياء حفل زفاف بالقاهرة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات وتواجد معه شقيقه عمرو سعد.