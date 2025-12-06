قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
دبلوماسي: روسيا تلعب دورًا مهمًا في تشكيل موقف موسكو تجاه القضايا الدولية
تحطم 3 سيارات في حادث سقوط شجرة ضخمة بالمعادي
حملت سفاحا.. القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته في المرج
اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف
وزير السياحة: عدد السائحين الأمريكان ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري
روسيا تتعامل بحذر مع المقترح الأمريكي وتستخدم التصعيد لإعادة رسم قواعد التفاوض
الجزائر تقسو على البحرين بخماسية في كأس العرب
كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات
تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
مفاجأة بشأن عضوية كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق.. تفاصيل
فريق الأهلي للسيدات يفوز على الزمالك بخمسة أهداف في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد شحتة

تذيع قناة MBC مصر، مع عدد من القنوات الأخرى مباراة مصر والإمارات مساء اليوم السبت في الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الإماراتي مساء اليوم السبت 6 ديسمبر في إطار الجولة الثانية، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر نقل المباراة عبر عدد من القنوات العربية، من بينها بي إن سبورتس وقنوات الكاس وأبوظبي الرياضية.

شاهد مباراة مصر والإمارات

وقد أعلنت عدة قنوات رياضية عن نقلها الرسمي للمواجهة اليوم، حيث تبث قنوات beIN Sports HD المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11919 أفقي وبمعدل ترميز 27500.

كما تنقل قناة الكأس القطرية عبر التردد ذاته 11919 على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قنوات مباراة مصر والإمارات

وتشارك قناة أبوظبي الرياضية 1 HD في تغطية البطولة، حيث تبث عبر التردد 12091 على القمر الصناعي نايل سات باستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

فيما توفر قناة دبي الرياضية بثًا مباشرًا عبر التردد 12322 عمودي.

وتشمل القنوات الناقلة كذلك قناة عمان الرياضية وقناة الكويت الرياضية ضمن القنوات المفتوحة المهتمة بالبث الرياضي الخليجي.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب

وتتواصل منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، وسط ترقب كبير لمواجهات المجموعة الثالثة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب الكويت، بعد تعادلهما في الجولة الافتتاحية.

وتصدر منتخب الأردن المجموعة بـ 6 نقاط عقب فوزه على الإمارات والكويت، ويبحث منتخب مصر عن الثلاث نقاط بقوة اليوم أمام الإمارات.

وكان منتخب مصر تعادل في مواجهته الأولى أمام الكويت بنتيجة 1-1؛ حيث سجل فهد الهاجري للكويت، قبل أن يدرك محمد مجدي "أفشة" التعادل لمصر من ركلة جزاء.

مصر الإمارات كأس العرب مشاهدة مباراة مصر والإمارات تردد قنوات مصر والإمارات تردد قنوات مباراة مصر والإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي تذكر تجربة العمل مع الراحلة هدى سلطان في ذكرى مؤثرة

رانيا فريد شوقي تتذكر تجربة عملها مع الراحلة هدى سلطان

اروى جودة وزوجها

أروي جودة تكشف حقيقة إقامة حفل زفاف ثانى ومشاركتها فى ماراثون رمضان 2026

نيرمين الفقي

نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالصور

أفضل طرق تحضير كيك مادلين الفرنسي بالمقادير المضبوطة

طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي
طريقة عمل كيك مادلين الفرنسي

فوائد مذهلة لشرب الكركديه للرجال.. أسرار صحية غير متوقعة

فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال
فوائد شرب الكركديه للرجال

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد