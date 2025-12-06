كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات

تذيع قناة MBC مصر، مع عدد من القنوات الأخرى مباراة مصر والإمارات مساء اليوم السبت في الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الإماراتي مساء اليوم السبت 6 ديسمبر في إطار الجولة الثانية، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر نقل المباراة عبر عدد من القنوات العربية، من بينها بي إن سبورتس وقنوات الكاس وأبوظبي الرياضية.

شاهد مباراة مصر والإمارات

وقد أعلنت عدة قنوات رياضية عن نقلها الرسمي للمواجهة اليوم، حيث تبث قنوات beIN Sports HD المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11919 أفقي وبمعدل ترميز 27500.

كما تنقل قناة الكأس القطرية عبر التردد ذاته 11919 على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قنوات مباراة مصر والإمارات

وتشارك قناة أبوظبي الرياضية 1 HD في تغطية البطولة، حيث تبث عبر التردد 12091 على القمر الصناعي نايل سات باستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500.

فيما توفر قناة دبي الرياضية بثًا مباشرًا عبر التردد 12322 عمودي.

وتشمل القنوات الناقلة كذلك قناة عمان الرياضية وقناة الكويت الرياضية ضمن القنوات المفتوحة المهتمة بالبث الرياضي الخليجي.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب

وتتواصل منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، وسط ترقب كبير لمواجهات المجموعة الثالثة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب الكويت، بعد تعادلهما في الجولة الافتتاحية.

وتصدر منتخب الأردن المجموعة بـ 6 نقاط عقب فوزه على الإمارات والكويت، ويبحث منتخب مصر عن الثلاث نقاط بقوة اليوم أمام الإمارات.

وكان منتخب مصر تعادل في مواجهته الأولى أمام الكويت بنتيجة 1-1؛ حيث سجل فهد الهاجري للكويت، قبل أن يدرك محمد مجدي "أفشة" التعادل لمصر من ركلة جزاء.