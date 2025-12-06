شوبير يعلق علي مواعيد مباريات كأس العرب.. تفاصيل

علق الإعلامي أحمد شوبير علي مواعيد مباريات كأس العرب .

مواعيد مباريات كأس العرب

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خلينا متفقين أن في حالة من السعادة والاستمتاع بيعيشها المواطن العربي وإحنا بنتفرج على البطولة العربية اللي المنتخبات فيها بتقدم مستوى محترم جدًا وممتاز، نتمنى مواعيد كأس العرب تتغير وتكون في الأجندة الدولية للفيفا علشان يكون متاح لكل المنتخبات تلعب بكامل صفوفها، ده هيرفع جدا من مستوى البطولة أكتر وهتبقى واحدة من أقوى البطولات القارية اللي موجودة

اعتبرنا أمريكا يا عم إنفانتينو "..

وكان قد علق الإعلامي أحمد شوبير علي مباراة البحرين والجزائر في كأس العرب.

مباراة البحرين والجزائر

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مباراة البحرين والجزائر في كأس العرب... 3 أهداف في 5 دقائق..البحرين 1-2 الجزائر".