أنت ضيعت نفسك.. الدرديري يوجه رسالة قاسية لـ بنتايج

وجه الناقد الرياضي عمرو الدرديري رسالة إلى اللاعب المغربي محمود بنتايج، بعد طلبه رسميًا بفسخ عقده مع نادي الزمالك.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “تعالي هقولك خسرت ايه من قرارك دة، خسرت أوفي جمهور في العالم، خسرت شهره وحب الناس ليك، خسرت بطولات وتاريخ، للأسف إنت ضيعت نفسك بنفسك والأيام الجايه هتثبتلك كلامي”.

جهود الزمالك لاحتواء الأزمة

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تطورات أزمة اللاعب المغربي محمود بنتايك، الذي تقدم مؤخرًا بطلب رسمي لفسخ تعاقده مع النادي بسبب تأخر مستحقاته المالية.



وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ستتواصل خلال الأيام المقبلة مع اللاعب ومحاميه للوصول إلى حل وإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن بنتايج يعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة.