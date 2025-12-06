حبس ترزي حريمي صور فتيات خلسة في الدقهلية

قرر المستشار أيمن مصطفي، مدير نيابة ثان المنصورة حبس «ترزي حريمي» 4 أيام علي ذمة التحقيقات في المحضر رقم 12477 لسنة 2025، لقيامه بتصوير فتاة خلسة دون علمها أثناء تغيير ملابسها داخل غرفة خلع الملابس الملحقة بمحله بشارع المديرية القديمة وتم فحص هاتفه المحمول، تبين وجود عدة مقاطع فيديو لسيدات أخريات.

وأنكر المتهم أمام النيابة العامة التهم المنسوبة اليه، وبتفريغ هاتفه المحمول وعرض المقاطع المصورة، إنهار واعترف بارتكاب الواقعة وعدم قصده استغلال تلك المقاطع او بثه.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة ثان المنصورة، بورود بلاغ من والد الطالبة «ن. م. أ ،15 عاما ».اتهم فيه «ترزي حريمي» بشارع المديرية القديمة، بقيامه بتصوير نجلته خلسة عن طريق وضع هاتفه المحمول في غرفة تغيير الملابس الملحقة بالمحل، أثناء قيامها بتغيير ملابسها، حيث اكتشفت الفتاة وجود الهاتف داخل الغرفه وقيامه بالتصوير .

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم ثان إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم ويدعي «ا. م. ع،50 عاماً،ترزي حريمي»، ومقيم بشارع المديرية القديمة.

وبفحص هاتفه المحمول، تبين وجود عدد من مقاطع الفيديو لسيدات أخريات، قام المتهم بتصويرهن خلسة دون علمهن.

وبمواجهة اعترف المتهم في محضر الشرطة، بقيامه بتصوير الفتاة صاحبة البلاغ، وجميع السيدات الظاهرة بالمقاطع، دون علمهن وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها بحبس المتهم.