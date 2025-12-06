قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار
حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. 3 حالات وفاة في اصطدام نقل بـ 3 سيارات
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
محافظات

وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يتفقدان موقع تنفيذ شبكة الفايبر المعلق بالمنصورة لتعزيز البنية الرقمية

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،موقع تنفيذ مشروع الفايبر المعلق بجوار مضرب بهرند بحي شرق المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وهدفت الجولة إلى الاطلاع الميداني على مراحل تنفيذ المشروع الذي يعد أحد المشروعات الهامة لتطوير البنية التحتية الرقمية في المحافظة، والوقوف على مدى التقدم في الأعمال، والتأكد من اتباع أعلى معايير الجودة الفنية والهندسية.

وأشاد “ مرزوق” بالتعاون البناء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في خدمات الاتصالات بالمنصورة وخاصة في المنطقة الشرقية، مما سينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين ويدعم التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة لهم، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات. وأكد حرص المحافظة على تذليل جميع العقبات لتنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية.

وأوضح المحافظ أن مشروع الفايبر المعلق يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة " مصر الرقمية"، والتي تهدف إلى ربط المدن والقرى بكابلات الألياف الضوئية لتقديم خدمات اتصالات عالية السرعة وموثوقة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذا المغذى المركزى سيعمل على زيادة السعات الشبكية وتحسين جودة خدمات الإنترنت والهاتف الثابت في مدينة المنصورة والمناطق المحيطة، مما يدعم أنشطة التعليم عن بُعد، والصحة الإلكترونية، ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع محافظة الدقهلية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطن والشركات والمؤسسات الخدمية في المحافظة.

يذكر أن مشروع الشبكة المعلقة للألياف الضوئية يهدف إلى توصيل كابلات حديثة عالية الكفاءة بدلاً من الأسلاك القديمة، مما يقلل من الأعطال ويوفر خدمات أكثر استقرارًا وسرعة، تمهيدًا لتقديم أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس 5G.

