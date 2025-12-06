محافظ الدقهلية يستقبل وزير الاتصالات لدفع التحول الرقمي

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المهندس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في زيارة عمل ناقش خلالها الجانبان سبل دفع عجلة التحول الرقمي وزيادة الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية على مستوى المحافظة.

وشهد اللقاء بحث آليات تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع نطاق انتشار خدمات الإنترنت فائق السرعة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية والرقمية بسهولة ويسر.

وأكد اللواء طارق مرزوق على التزام المحافظة بالعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاتصالات لتنفيذ رؤية الدولة في التحول نحو المجتمع الرقمي، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالجهود المبذولة في محافظة الدقهلية في مجال التحول الرقمي، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ مشروعات التطوير التكنولوجي، وأشار إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز الشمول الرقمي للفئات المجتمعية كافة.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من المبادرات والمشروعات الرقمية الجارية في المحافظة، ومناقشة سبل تطويرها، بالإضافة إلى التوسع في مراكز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية لدعم الشباب ورواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات.