الدقهلية تتسلم 3 دفعات من الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار أعمال التشجير، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، بعد استلام ثلاث دفعات من الأشجار من أنواع "الياسمين، والأرثرينا، والبونسيانا، والكوريزيا، والأكاسيا".

حيث شملت أعمال الزراعة مراكز المنصورة، والسنبلاوين، ونبروه وبلقاس، وحي شرق وغرب المنصورة، وشرعت مديريات "التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والزراعة، والشؤون الصحية" في استلام الكميات المخصصة لها وتوزيعها على الإدارات التابعة لزراعتها داخل منشآتها.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء، مشددًا على مسؤولية كل رئيس مركز أو مدينة عن زراعة الأشجار ورعايتها، مع الالتزام بتوثيق الأعمال ضمانًا للتنفيذ وفق الخطة.

وأوضح “ مرزوق ”، أن العمل جارٍ يوميًا تباعاً في مختلف المواقع لإنجاز خطة التشجير، وتحقيق أهداف المبادرة في تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة بمختلف مدن وقرى المحافظة.